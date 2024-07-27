2024 Paris olimpiyatları başladı mı, kaç gün sürecek? Türkiye’den kaç sporcu katılacak?

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Paris Olimpiyatları'nın heyecanı başladı. Birçok sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu büyük etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihleri merak konusu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 48'i erkek olmak üzere toplam 102 sporcu 18 farklı branşta temsil edecek. Peki, Paris Olimpiyatları ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte Paris Olimpiyatları yarışma programı ve saatleri hakkında detaylar.
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYATLARI BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları büyük bir heyecanla 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Olimpiyatlar, 32 spor dalında ve 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek. Toplamda 306 madalya mücadelesinin yaşanacağı bu büyük organizasyonda, geleneksel 28 spor dalına ek olarak break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış gibi yenilikler de yer alacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa'nın resmi açılış töreniyle 26 Temmuz'da gerçekleşti.