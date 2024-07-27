2024 Paris olimpiyatları başladı mı, kaç gün sürecek? Türkiye’den kaç sporcu katılacak?

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Paris Olimpiyatları'nın heyecanı başladı. Birçok sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu büyük etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihleri merak konusu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 48'i erkek olmak üzere toplam 102 sporcu 18 farklı branşta temsil edecek. Peki, Paris Olimpiyatları ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte Paris Olimpiyatları yarışma programı ve saatleri hakkında detaylar.