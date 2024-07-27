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2024 Paris olimpiyatları başladı mı, kaç gün sürecek? Türkiye'den kaç sporcu katılacak?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, Sen Nehri'nde gerçekleşecek görkemli açılış töreniyle başlıyor. 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun katılacağı ve 17 gün sürecek olan bu büyük spor etkinliği, 11 Ağustos'ta sona erecek. Oyunlar, TRT Spor, TRT Spor Yıldız, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başladı mı? Kaç gün sürecek? İşte bu büyük organizasyon hakkında merak edilen ayrıntılar.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 17:43 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 08:46
2024 Paris olimpiyatları başladı mı, kaç gün sürecek? Türkiye’den kaç sporcu katılacak?

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Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Paris Olimpiyatları'nın heyecanı başladı. Birçok sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu büyük etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihleri merak konusu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 48'i erkek olmak üzere toplam 102 sporcu 18 farklı branşta temsil edecek. Peki, Paris Olimpiyatları ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte Paris Olimpiyatları yarışma programı ve saatleri hakkında detaylar.

PARİS 2024 YAZ OLİMPİYATLARI BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları büyük bir heyecanla 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Olimpiyatlar, 32 spor dalında ve 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek. Toplamda 306 madalya mücadelesinin yaşanacağı bu büyük organizasyonda, geleneksel 28 spor dalına ek olarak break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış gibi yenilikler de yer alacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa'nın resmi açılış töreniyle 26 Temmuz'da gerçekleşti.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türkiye'nin bayrağını milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıdı.

HANGİ BRANŞLAR OLACAK?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek. Oyunlara katılacak toplam sporcu sayısı belli oldu. 32 farklı branşta, 10 bin 500 sporcu, madalya mücadelesi verecek.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşında mücadeleler yapılacak.

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