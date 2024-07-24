SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Irak'tan "PKK"ya karşı adım: Resmi yazışmalarda "yasaklı örgüt" ifadesi kullanılacak

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı Irak ile ortak operasyonu konuşulurken kritik bir adım daha atıldı. Irak hükümeti devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı verdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak Başbakanlığı’nın 23.07.2024’te Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na gönderdiği belgede, “PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda ‘yasaklı örgüt PKK’ olarak kullanılması” ifadesi yer aldı. Peki, Irak bu kararı nasıl aldı? Perde arkasında neler yaşandı? TAKVİM, Irak'ta terör örgütü PKK'yı bitirecek kararı getiren hamleleri açıklıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 14:51 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 11:55
Irak’tan PKKya karşı adım: Resmi yazışmalarda yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son yıllarda Türkiye'nin terörle mücadelede imza attığı başarılı operasyonlar, PKK'nın hem Irak'ta hem de Suriye'de hareket alanını daralttı. Özellikle yürütülen Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları, PKK ile bağlantılı grupların bölgedeki etkinliğine hançer sapladı.

IRAK İLE İŞBİRLİĞİ
Özellikle Başkan Erdoğan'ın Bağdat ziyareti sonrası terör örgütü PKK'ya karşı Irak ile ortak hareket edilebileceği gündeme geldi.

IRAK'TAN PKK KARARI: RESMİ YAZIŞMALARDA YASAKLI ÖRGÜT İFADESİ KULLANILACAK
Bu gelişmeler ışığında Irak hükümeti, devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı verdi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak Meclisi'ne ulaşan resmi yazıda, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin terör örgütü PKK ile ilgili yeni talimatı yer aldı.

Başkan Erdoğan ile Sudani arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı (22 Nisan 2024)Başkan Erdoğan ile Sudani arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı (22 Nisan 2024)

YASAKLI ÖRGÜT PKK
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak Başbakanlığı'nın 23.07.2024'te Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, "PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" ifadesi yer aldı.

PERDE ARKASINI TAKVİM AÇIKLIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, son Irak ziyaretindeki temasları ile Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ve Iraklı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Türkiye - Irak arasındaki ilişkiler yeni bir boyuta taşınmıştı.

GÜVENLİK ZİRVESİ DÜZENLENDİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Mart ayında Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik zirvesi düzenlendi. Zirvede terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları görüşüldü.

Bunun yanı sıra, Türkiye'nin Irak ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi de Irak hükümetinin aldığı bu yeni kararda önemli bir etken oldu.

Türkiye - Irak güvenlik görüşmeleri sonuç bildirisi yayınlandı! 7 madde tek hedef: Terör örgütü PKK bitecek! Bağdat yönetimi yasaklı örgütler listesine aldıTürkiye - Irak güvenlik görüşmeleri sonuç bildirisi yayınlandı! 7 madde tek hedef: Terör örgütü PKK bitecek! Bağdat yönetimi yasaklı örgütler listesine aldı
Türkiye - Irak güvenlik görüşmeleri sonuç bildirisi yayınlandı! 7 madde tek hedef: Terör örgütü PKK bitecek! Bağdat yönetimi yasaklı örgütler listesine aldı
Terörü bitirme operasyonu yükleniyor!

RESMİ EVRAKTA YASAKLI TERÖR ÖRGÜTÜ İBARESİ KULLANILDI
Bunun sonucunda, Irak Başbakalığı'nın 23.07.2024'te Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, "PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" ifadesi yer aldı.

IRAK BAKANLAR KURULU'NUN KARARI
Söz konusu gelişmenin, Irak Bakanlar Kurulu'nun 28.05.2024 tarihli "PKK'nın resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" kararına dayandırıldığı bildirildi. Irak hükümeti tarafından verilen bu karar, terör örgütü PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik atılan ciddi bir adım oldu.

Türkiye, Irak hükümetinin attığı bu adımı gelecekte alınacak tedbirler için de umut verici bir adım olarak değerlendiriyor. Bu adımla terörle mücadelede devam eden mevcut askeri doktrin bağlamında stratejik bir yenilgi içerisinde olan PKK'nın, uluslararası arenada da gücünü kaybettiği ortaya koyuyor.

Terör örgütü PKK Irak'ta resmi yazışmalarda Yasaklı Örgüt olarak tanımlanacakTerör örgütü PKK Irak'ta resmi yazışmalarda Yasaklı Örgüt olarak tanımlanacak

Buna göre, Başbakan Sudani, resmi kurumlardaki yazışmalarda terör örgütü PKK için "yasaklı örgüt" ifadesinin kullanılmasını istedi.

YASAKLI ÖRGÜT İLAN EDİLMİŞTİ
Irak hükümeti, daha önce terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI: TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLSİN MEVCUDİYETİ SONLANDIRILSIN
Başkan 22 Nisan'da gerçekleştirdiği Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapmıştı.

Erdoğan, "Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele, ticaret, ulaştırma, enerji ve iklim değişikliğinin etkileri gibi başlıklarda görüşme yaptıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "Biliyorsunuz Irak kısa süre önce terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti. Ülkemizin bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdik. PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak'taki mevcudiyetinin sonlandırılması yönündeki beklentimizi bir kez daha vurguladık" diye konuştu.

Başkan Erdoğan Irak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı (22 Nisan 2024)Başkan Erdoğan Irak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı (22 Nisan 2024)

"BİZ KARARLIYIZ"
"Irak ile ortak operasyon yapılacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Irak'ta da Suriye'de de özellikle terör bataklığı sadece bizim çalışmamızla değil, buradaki her iki ülke yönetiminin müşterek gayretleriyle kurutulacaktır. Bunun yanında biz bütün terör örgütleriyle ayrımsız bir şekilde aralıksız mücadelemizi sürdürüyoruz. Özellikle Irak ve Suriye'de yuvalanmış PKK/PYD/YPG ile ilgili mücadelemiz uzun yıllardır bildiğiniz gibi kapsamlı bir şekilde sürüyor. Bundan sonra da yine aynı kararlılıkla bu devam edecek. Gerek yurt içinde gerek sınırlarımızın hemen ötesinde, uluslararası hukukun içinde ve komşularımızın toprak bütünlüğü noktasındaki hukukuna da saygılı olarak bu mücadele devam edecektir.

Gönül ister ki komşularımız topraklarından bize yönelen tehditler karşısında gereken tavrı kendileri koysun ve müşterek olarak bu mücadeleyi sürdürelim. PKK/PYD/YPG terör örgütü Irak'ın da istikrarına, kalkınmasına, huzuruna bir tehdittir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması Irak'ın da çıkarınadır. Ben inanıyorum ki bu gerçeği görüyorlar ve artık bu pürüzün yok edilmesi için irade ortaya koyacaklardır. Irak'ın kalkınma vizyonunun, uluslararası yatırımların güvenliği için bu terör çukurlarının dümdüz edilmesi ve Irak için öngörülebilir yarınların inşa edilmesi şarttır. Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız."

Başkan Erdoğandan Bağdat çıkarması! Petrolden teröre PKKnın fişini çekecek kritik zirve: Anlaşmalar imzalandıBaşkan Erdoğandan Bağdat çıkarması! Petrolden teröre PKKnın fişini çekecek kritik zirve: Anlaşmalar imzalandı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD’den terör örgütü PKK’ya bir destek daha! Avenger Hava Savunma sistemleri Haseke’ye gönderildi | Pentagon’u koruyan sistem!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Rum yönetimine üs resti: Gerekirse biz de kurarız
Türk Telekom
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon: Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile 2 terörist etkisiz hale getirildi
Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan! İkna turları başladı
RTÜK sapkın içerik Sosis Partisi: Gıdatopya için harekete geçti! Soruşturma başlatıldı
Fitch Ratings son raporunu açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı: Körfez ülkeleri yatırıma hazırlanıyor
Kalkınma Yolu Projesi için ilk toplantı! 4 ülkenin bakanı İstanbul’a geliyor
Beşiktaş’a bir star daha! Immobile’nin yanına geliyor
Gizli Servis bir kez daha patladı! Dehşete düşüren ihmal yeni görüntülerde ortaya çıktı: Meğer Trump suikastçısı Crooks…
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren düzenleme komisyonda kabul edildi
+18 paylaşımları ve gizemli partileri nedeniyle tutuklanmıştı! ’Fergio House’ olayında yeni gelişme
Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU
Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı! Göz alıcı
Hamas ve El Fetih Çin’de anlaştı: İlk tebrik Türkiye’den! Netanyahu Washington’da: Batı’da ilhak, Doğu’da birlik toplantısı
SON DAKİKA