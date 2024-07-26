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Bingöl'de korkutan deprem

Son dakika haberi! AFAD, bugün saat 18:27'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Yer kabuğunun 11.88 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 18:38 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 18:51
Bingöl’de korkutan deprem

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AFAD, bugün saat 18:27'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Yer kabuğunun 11.88 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

SON DEPREMLER
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-07-26 18:27:17 39.27361 40.975 11.88 MW 4.2 Karlıova (Bingöl)
2024-07-26 17:44:01 37.47472 36.97056 7.0 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-26 17:37:04 39.75917 30.17444 7.0 ML 1.3 İnönü (Eskişehir)
2024-07-26 17:32:19 39.65972 26.4075 7.0 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale)
2024-07-26 17:28:02 41.00472 39.88611 6.99 ML 1.6 Karadeniz - [05.82 km] Yomra (Trabzon)
2024-07-26 17:15:21 38.10333 37.21389 6.93 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-07-26 17:03:33 38.70222 26.18583 9.44 ML 1.5 Ege Denizi - [19.64 km] Karaburun (İzmir)
2024-07-26 17:01:20 37.98944 36.51028 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem!

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