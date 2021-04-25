2014'te Ankara'daki bir FETÖ iddianamesine giren anaokulu öğretmeni gizli tanık Rüzgar adlı kadın, helikopter kazası sonrasında Yazıcıoğlu'nun bir emniyet amiri ile yaptığı konuşmaların örgüt yöneticileri tarafından kendilerine dinlettirildiğini anlattı.
FETÖ'ye ait Özel Celal Değer Koleji'ne bağlı anaokulunda çalışan Rüzgar, "Yazıcıoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdikten sonra 'Gelen ekibi gördüm' diyerek telefonu kapattığı konuşmaları dinledik. Ayrıca Yazıcıoğlu'nun adli tıp raporu da bize gösterildi. Vücudundaki darp ve travmaların sonradan oluştuğu raporda belirtiliyordu.
Olay yeri ile alakalı çizimde Yazıcıoğlu'nun verdiği koordinatların dışında 150 metre ileride bir yere sürüklenerek getirildiği gösterildi. Bu 30 Mart 2014 seçiminden önceydi. Maksat cemaat üyelerinin AK Parti'ye oy vermelerini engellemekti.