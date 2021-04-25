2014'te Ankara'daki bir FETÖ iddianamesine giren anaokulu öğretmeni gizli tanık Rüzgar adlı kadın, helikopter kazası sonrasında Yazıcıoğlu'nun bir emniyet amiri ile yaptığı konuşmaların örgüt yöneticileri tarafından kendilerine dinlettirildiğini anlattı.