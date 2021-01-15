



ASKERİ MAHREM İMAM DEVREYE GİRDİ

Bakum, ifadesinde helikopterden kayıt cihazlarını söken Astsubay Aydın Özsıcak ve Yarbay Davut Uçum'un avukatlığını üstlenmesi talimatını Mustafa Atalar'a ulaştıranın, ismini bilmediği bir askeri mahrem imam olduğunu söylemişti. Bu kişiyle yaptığı yüz yüze görüşmede, avukatlığın örgütten birisi tarafından üstlenilmesinin örgüte zarar vereceğini ifade etmesine rağmen, mahrem imam tarafından kendisine, ' Sıkıntı teşkil etmez' cevabı verildi.



FOTOĞRAFINDAN TEŞHİS ETTİ

Bakum, sorgusunda eşkalini verdiği askeri mahrem imamın fotoğrafını görebileceği takdirde teşhis edeceğini söyledi. Yüzlerce mahrem imam fotoğrafı gösterilen Bakum, bu kişiyi teşhis etti. Mustafa Atalar'ın askerlere avukatlık yapmasında örgüt açısından bir sıkıntı oluşturmayacağını söyleyen askeri mahrem imamın, KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen Tayfun Tural olduğu ortaya çıktı.