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Önce Mersin şimdi de Ağrı! PKK halaylı sistematik provokasyon... "Gereği yapılsın" çağrısı

Bölücü unsurlar sistematik bir şekilde terör provokasyonuna soyundu. Mersin'deki PKK halayının bir benzeri Ağrı'da kayıtlara geçti. Bir düğün salonuna toplaşan PKK iltisaklılar terör halayına durup elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı'na "Gereği yapılsın" çağrısında bulunuldu. Öte yandan DEM Parti terör halayına sahip çıkıp emniyet güçlerini hedef gösterdi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 09:14 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 09:48
Önce Mersin şimdi de Ağrı! PKK halaylı sistematik provokasyon... Gereği yapılsın çağrısı

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Mersin sahilinde bir grup, terör örgütü PKK marşı ile halay çekip teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

Görüntüler büyük infial uyandırdı. PKK halayına duran şahıslar ters kelepçe ile gözaltına alındı. Terör sempatizanları emniyete götürülürken "Ölürüm Türkiyem" şarkısı dinletildi.
Bebek katili Öcalan'ı öven şarkıda halay çeken hainler kamerada




AĞRI'DA PKK HALAYI... "BİJİ SEROK APO" BÖĞÜRTÜLERİ

Mersin'deki PKK halayının bir benzeri de Ağrı'da kayıtlara geçti.

Ağrı'da bir düğün salonunda halaya duran bölücüler, elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıp "Biji Serok Apo" diye bağırdı.
Mersin'de PKK halayına duran bölücüler ters kelepçeyle gözaltına alınmıştıMersin'de PKK halayına duran bölücüler ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı


"GEREKEN YAPILSIN"

Bahse konu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine "Gereken Yapılsın" yorumları yapıldı.


Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Mersin'deki terör halayıMersin'deki terör halayı


SİSTEMATİK PROVOKASYON

Önce Mersin ardından Ağrı'da kayda geçen terör halayları, sahnelenen provokasyonun sistematik olduğunu gözler önüne serdi.
DEM Mersin vekili Ali BozanDEM Mersin vekili Ali Bozan


DEM PARTİ TERÖR HALAYINA SAHİP ÇIKTI

Öte yandan PKK ile göbek bağı bulunan DEM Parti, PKK halaylarına sahip çıkıyor... DEM Parti Mersin Vekili Ali Bozan, bölücülere sahip çıkıp polisleri karalamaya yeltendi.
Gözaltına alınan bölücüler ʺÖlürüm Türkiyemʺ dinletilerek emniyete götürüldüGözaltına alınan bölücüler ʺÖlürüm Türkiyemʺ dinletilerek emniyete götürüldü


Bozan, "Suç olan gençlere 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını dinletmektir. Bunu kayıt altına alıp paylaşmak psikolojik işkencedir. Bizzat İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Mersin Emniyeti'ne ait bir minibüs içerisinde gözaltına alınan Kürt gençlere 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının dinletilmesi, bunun polis memurları tarafından kayıt altına alınması, bunun troll hesaplar aracılığıyla servis edilmesi psikolojik işkencedir" dedi.


Mersinde halay çekerken PKK sloganları atmışlardı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındıMersinde halay çekerken PKK sloganları atmışlardı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı



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