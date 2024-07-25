Önce Mersin şimdi de Ağrı! PKK halaylı sistematik provokasyon... "Gereği yapılsın" çağrısı

Mersin sahilinde bir grup, terör örgütü PKK
marşı ile halay çekip teröristbaşı Abdullah Öcalan
lehine sloganlar attı.
Görüntüler büyük infial uyandırdı. PKK halayına duran şahıslar ters kelepçe ile gözaltına alındı. Terör sempatizanları emniyete götürülürken "Ölürüm Türkiyem"
şarkısı dinletildi.
AĞRI'DA PKK HALAYI... "BİJİ SEROK APO" BÖĞÜRTÜLERİ
Mersin'deki PKK halayının bir benzeri de Ağrı
'da kayıtlara geçti.
Ağrı'da bir düğün salonunda halaya duran bölücüler, elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıp "Biji Serok Apo" diye bağırdı.
Mersin'de PKK halayına duran bölücüler ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı
"GEREKEN YAPILSIN"
Bahse konu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine "Gereken Yapılsın" yorumları yapıldı.
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Mersin'deki terör halayı
SİSTEMATİK PROVOKASYON
Önce Mersin ardından Ağrı
'da kayda geçen terör halayları, sahnelenen provokasyonun sistematik olduğunu gözler önüne serdi.