ABD Kongresi’nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Skandal görüntülere Türkiye’den peş peşe tepkiler: Yazıklar olsun

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu , konuşma yapmak üzere ' onur konuğu' olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı.

Fidan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gazze'deki şehit sayısı 40 bine yaklaştı. Milyonlarca Filistinli evlerini yitirdi, göç etmek zorunda kaldı. Başta Netanyahu olmak üzere, bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum.

İNSANLIK TANIKLIK ETTİ

Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir.

Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir.