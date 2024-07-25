ABD Kongresi’nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Skandal görüntülere Türkiye’den peş peşe tepkiler: Yazıklar olsun

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşma yapmak üzere 'onur konuğu' olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı.
Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşma yapmak üzere 'onur konuğu' olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı.
Skandal görüntülere Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi.
SABIRLA BEKLEYENLER ELBET GALİP GELECEKTİR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir." dedi.
Fidan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Gazze'deki şehit sayısı 40 bine yaklaştı. Milyonlarca Filistinli evlerini yitirdi, göç etmek zorunda kaldı. Başta Netanyahu olmak üzere, bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum.
İNSANLIK TANIKLIK ETTİ
Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir.
Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tarihin İsrail'in zulmünü unutmayacağını belirterek şu sözlerle tepki gösterdi: "Tarih, zalimlerin zulmünü de, çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak. Bugün yaşananlar insanlık adına utanç verici bir tablodur. Biz mazlumların, masumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."
"İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİDİR"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşturulmasının insanlık adına utanç verici olduğunu belirterek, "Sağlanmak istenen barış ve istikrar çabalarına açıkça zarar veren bu tutumu şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Tunç, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararına uymayan, Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım nedeniyle aldığı tedbir kararına rağmen soykırıma devam eden, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısınca soykırım suçu işlediği gerekçesi ile yakalama kararı talep edilen, 7 Ekim'den bu yana çocuk demeden, kadın demeden, genç, yaşlı 40 binden fazla masum sivili katleden Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşturulması insanlık adına utanç vericidir. Sağlanmak istenen barış ve istikrar çabalarına açıkça zarar veren bu tutumu şiddetle kınıyorum.
İnsanlık vicdanında mahkum olan Netanyahu ve İsrailli yöneticilere sahip çıkılması, onların uluslararası hukuk önünde hesap vermesine engel olamayacaktır. Türkiye olarak yıllardır toprakları işgal altında olan Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya, dünyada adaleti, hakkaniyeti ve barışı savunmaya devam edeceğiz."
"YAZIKLAR OLSUN SİZE"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'deki utanç veren görüntülere tepki gösterdi. X hesabından açıklama yapan Kurtulmuş,"Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak "ayakta alkışlayan" topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size" dedi.
"DEMOKRASİNİN GELECEĞİ İÇİN ENDİŞE VERİCİ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti: Gazze'de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir. Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır. Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte; insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz.