Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu 'Lozan' mesajı... "Bu asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne kimse geçemeyecek"

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümü için bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında "Her gün yeni bir krizin patlak verdiği, geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdadır. İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir. Millet olarak yılmadan, zorluklar ve saldırılar karşısında geri adım atmadan, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan



"TÜRKİYE, 101 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ KALKINMA YOLCULUĞUNU BUGÜN DE KARARLI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR" Türkiye'nin bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirdiğini belirten Erdoğan şunları aktardı: "Her gün yeni bir krizin patlak verdiği, geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdadır. İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir. Millet olarak yılmadan, zorluklar ve saldırılar karşısında geri adım atmadan, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz.