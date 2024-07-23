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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e sert sözler: Bölücü ağız | Yunan'a Kıbrıs resti | Ekonomi mesajı | 154 kişi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kürtler kendini eşit hissetmiyor" sözlerine tepki gösteren Bahçeli, "Bu yakından tanıdığımız bölücü ağızdır. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde DEM'in kullanımındadır" dedi. Yunanistan'ın son dönemde Kıbrıs ile ilgili skandal çıkışlarına tepki gösteren Bahçeli, "Küstahlıktır" ifadelerini kullandı. MHP'yi hedef gösteren 154 isim olduğunu söyleyen Bahçeli hukuk içinde hesaplaşacaklarını belirtti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 10:59 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 12:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sert sözler: Bölücü ağız | Yunan’a Kıbrıs resti | Ekonomi mesajı | 154 kişi...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yeni yüzyıl Türkiye için emsalsiz fırsatlarla doludur. Milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynayanlar tehlikeli provokasyonları sahneye sürmekte. Muhalefetin umut bağladığı, bölücülerin kukla olarak hizmet ettiği Biden'ın yarıştan çekilmesi etkileri olacak gelişmedir. Cumhurbaşkanımızın devirme planı yapanlar tasfiye olmakta. Kurulmak istenen terör devletinin bağlantı noktaları berhava edilmiştir. Hiçbir terör örgütü nefes alamayacaktır.

Mersin'de bölücü örgüt adına halay çekenler şımarıklıklarına katlanacaktır. Azgınlaşmış tahrikleri yakından takip ediyoruz. CHP ile DEM ateş ile oynuyor. bu günlerde CHP liderinin 'Kürtler 'ben eşit hissetmiyorum' diyorsa, onlar eşit hissedene kadar mücadeleye devam edeceğiz ifadesi bölücü bir ağızdır. Demlenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birliği kundaklamakta. CHP Şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır. CHP milli güvenliğe zarardır.

Karamsar tablo çizenler gerçek manada Türkiye'nin gücünü kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP başkanının tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi ülkesine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Dezenflasyon süreci her geçen gün etkisini göstermektedir. Kredi derecelendirme şirketleri ekonomi ivmesini teyit etmesi sevindirici gelişmedir.

İstismar edilen emekliler sosyal ve insani seviyeye kavuşacaktır. Cumhur İttifakı'nın ortak gayesi budur. CHP başkanının her çiftçiye bedava traktör vaadi ile altın sözü tam aldatma ve bir siyasetçinin kuyruklu yalanı olarak hafızalarda yerini korumaktadır.

Dar ve orta gelirli vatandaşlara destek verilmesi sosyal devlet anlayışının gereğidir. CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmaktadır. Gündemi değiştirme hevesleri kursaklarında kalmaktadır. Kimliksiz ve köşesiz partinin kozmik odası işgale uğramış, karar bünyesi komaya girmiştir. Yumuşama dayatması altında Türkiye'nin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin aklanma uğraşları stratejik olarak karşımıza çıkmakta. Rotasını kaybeden CHP'nin yumuşama çağrıları baldıran zehrinden başka şey değildir. Mustafa Akıncı ziyareti akıl tutulması kadar kutlamalara gölge düşürmüştür. CHP, egemenlik çıkarlarımızda çarpıklık içindedir.

Kıbrıs sadece üzerinde hayat sürülen ada değil Türk milletinin var oluş anıtıdır. Kıbrıs bölgenin kilit taşıdır. Öteden beri açık veya gizli hesaplaşmaların, mücadelelerin ağırlık merkezi Kıbrıs'tır. Kıbrıs'ta barış tesisinden ödü kopanlar vardır ve bunların oyunları kesintisiz şekilde sahne almakta. Girit'te ne yapıldı ise Kıbrıs'ta da aynısı planlandı. 50 yıl önceki Türkiye müdahalesi olmasa Gazze'deki felaketlerin aynısı ile karşılaşılırdı.

Sanmasınlar ki bebeklerimize, kadınlarımıza, soydaşlarımıza yapılan saldırıları aklımızdan çıkardık. Askeri çıkarma Kıbrıs Türk'lerinin hürriyetini, can ve mal güvenliğini esas almıştır. Yakıp yıkan EOK çetelerine karşı Türk'ler gelerek soydaşlarına hayat vermiştir. Osmanlı şamarı yüzlerine inmiştir.

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YUNAN BAKAN'A TEPKİ: KÜSTAHLIKTIR
Yunan savunma bakanı Dendias'n açıklamaları kabalık, küstahlık olarak değerlendirilmelidir. 20 Temmuz barış harekatı soykırım teşebbüslerini sonlandırmıştır. Türk düşmanları huzursuzdur ve uykuları kaçmıştır. Bir Yunan şarkıcının Türk bayrağı ve Atatürk posterine saygısızlığı sabrımızı zorlayan ahlaksızlığa başka bir örnektir. Kronikleşen Kıbrıs sorunu çözümden ürkenlerin eseridir. Her seferinde çözüme yanaşmayan Rum tarafı olmuştur. Rum tarafı çözümü sabote etmekte.

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Kıbrıs davasının arkasındayız. Kıbrıs Türk devleti muhakkak tanınmalıdır. günü ve saati geldiğinde Kıbrıs Türk devleti tanınacaktır. Başka alternatif kalmamıştır. Kıbrıs'ın huzuru demek Doğu Akdeniz'in huzuru demektir. Kıbrıs'ın refahı bölgenin yükselişi demektir. İki devletimiz olsa da milletimiz tektir. Güney Kıbrıs'ı İsrail'in lojistik merkezi haline getirme çabaları istikrarsızlık ortamını tırmandırmaktan başka bir şey değildir.

Biden'ın gidişi bir müjdedir. Netanyahu'nun gidişi de bir müjde olacaktır.

Türk milleti Köpekleri sever. Bu konuda MHP üzerine düşeni yapacaktır.

LİSTEYİ GÖSTERDİ: 154 KİŞİ VAR
Bu liste kimin hangi gün hangi programda konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretlerde bulunduğunun toplamıdır. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar demeleri korkaklığındandır. Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar.

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