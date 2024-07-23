MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sert sözler: Bölücü ağız | Yunan’a Kıbrıs resti | Ekonomi mesajı | 154 kişi...

Mersin'de bölücü örgüt adına halay çekenler şımarıklıklarına katlanacaktır. Azgınlaşmış tahrikleri yakından takip ediyoruz. CHP ile DEM ateş ile oynuyor. bu günlerde CHP liderinin 'Kürtler 'ben eşit hissetmiyorum' diyorsa, onlar eşit hissedene kadar mücadeleye devam edeceğiz ifadesi bölücü bir ağızdır. Demlenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birliği kundaklamakta. CHP Şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır. CHP milli güvenliğe zarardır.

Yeni yüzyıl Türkiye için emsalsiz fırsatlarla doludur. Milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynayanlar tehlikeli provokasyonları sahneye sürmekte. Muhalefetin umut bağladığı, bölücülerin kukla olarak hizmet ettiği Biden'ın yarıştan çekilmesi etkileri olacak gelişmedir. Cumhurbaşkanımızın devirme planı yapanlar tasfiye olmakta. Kurulmak istenen terör devletinin bağlantı noktaları berhava edilmiştir. Hiçbir terör örgütü nefes alamayacaktır.

Karamsar tablo çizenler gerçek manada Türkiye'nin gücünü kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP başkanının tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi ülkesine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Dezenflasyon süreci her geçen gün etkisini göstermektedir. Kredi derecelendirme şirketleri ekonomi ivmesini teyit etmesi sevindirici gelişmedir.

İstismar edilen emekliler sosyal ve insani seviyeye kavuşacaktır. Cumhur İttifakı'nın ortak gayesi budur. CHP başkanının her çiftçiye bedava traktör vaadi ile altın sözü tam aldatma ve bir siyasetçinin kuyruklu yalanı olarak hafızalarda yerini korumaktadır.

Dar ve orta gelirli vatandaşlara destek verilmesi sosyal devlet anlayışının gereğidir. CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmaktadır. Gündemi değiştirme hevesleri kursaklarında kalmaktadır. Kimliksiz ve köşesiz partinin kozmik odası işgale uğramış, karar bünyesi komaya girmiştir. Yumuşama dayatması altında Türkiye'nin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin aklanma uğraşları stratejik olarak karşımıza çıkmakta. Rotasını kaybeden CHP'nin yumuşama çağrıları baldıran zehrinden başka şey değildir. Mustafa Akıncı ziyareti akıl tutulması kadar kutlamalara gölge düşürmüştür. CHP, egemenlik çıkarlarımızda çarpıklık içindedir.