Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis haddini aştı! Türk milletine alçak tehdit: F-35’lerle bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz

Türkiye ve Yunanistan arasındaki yumuşak iklim havası sürmeye devam ederken, Yunan bakanların peş peşe yaptığı hadsiz açıklamalar gerilime neden olmaya başladı.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki yumuşak iklim havası sürmeye devam ederken, Yunan bakanların peş peşe yaptığı hadsiz açıklamalar gerilime neden olmaya başladı.
YUNAN SAVUNMA BAKANI DENDİAS'TAN KÜSTAH İFADELER
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Yunanistan Savunma Bakanı Dendias Türk askerini ve KKTC'yi hedef alarak küstah ifadeler kullanmıştı.
Dendias'ın düzeysiz fitne dolu açıklamalarına, Milli Savunma Bakanlığı çok sert tepki göstererek "Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu" olduğunu belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MIÇO'YA ÇAĞRI: HADDİNİ BİLDİR
Başkan Erdoğan KKTC dönüşü yaptığı açıklamalarda Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslenirken "Bakanına haddini bildir" çağrısı yaptı.
"DENDİAS'IN AÇIKLAMALARI DENSİZLİK"
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasındaki ifadeleri:
"Son NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile konuştum. "Aynı gün ben Kuzey Kıbrıs'ta bulunacağım, orada Kuzey Kıbrıs halkına hitap edeceğim. Öğrendiğime göre siz de Güney'de olacakmışsınız, orada hitap edecekmişsiniz. Herhalde birbirimizi rahatsız edecek herhangi bir açıklama yapmayız" dedim. O da benim gibi düşündüğünü söyledi. Fakat Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ne yazık ki; farklı bir havada, belli ki Miçotakis ile yaptığımız görüşmeden haberi yoktu, ileri geri açıklamalar yaptı. Onun bir defa kalkıp da Türklerin orada işgalci olduğunu söylemesinden daha densiz, edep dışı bir ifade olamaz. Dolayısıyla, Sayın Miçotakis'in bu bakanına haddini bildirmesi lazım. Bizim çok daha fazla konuşmamıza zaten gerek yok. Konuşacaklarımızı bugün zaten konuştuk. Yolumuza da aynen devam ediyoruz."
YUNAN SAĞLIK BAKANINDAN SAĞLIKSIZ AÇIKLAMA
Tüm bu yaşananlar sonrası Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasında da geniş yankı bulurken Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis de iki ülke arasındaki ilişkileri gerecek açıklamalarda bulundu.
"BİR GECE ANSIZIN ANKARA'DA OLABİLİRİZ"
Georgiadis Türkiye'nin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganına güldüğünü söylerken, "F-35'lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara'da olabiliriz" çıkışını yaptı.
"AYAKKABILARIYLA MI GELECEKLER?"
Küstahlıkta sınır tanımayan Georgiadis tarihte yaşananları unutarak Türk milletini tehdit etti. Georgiadis Türkiye'nin havacılıkta sıfır olduğunu söylerken "Nasıl gelecekler Yunanistan'a? Ayakkabılarla mı?" ifadelerini kullandı.