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Biden adaylıktan çekildiğini hatırlamıyor! Trump’tan bomba çıkış: Kamala Harris detayı şoke etti

ABD’de mevcut başkan ve Demokratları başkan adayı Joe Biden’ın yarıştan çekilmesinin etkisi devam ederken eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Trump’ın Biden’ın yerine aday olması beklenen Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı. Trump ise Biden’ın çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 15:29 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 16:30
Biden adaylıktan çekildiğini hatırlamıyor! Trump’tan bomba çıkış: Kamala Harris detayı şoke etti

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ABD Başkanı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından ortaya çıkan bir detay duyanları şaşkına çevirdi.

TRUMP'IN HARRIS'E YAPTIĞI BAĞIŞLAR ORTAYA ÇIKTI

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın, Biden'ın ardından aday gösterilmesi beklenen Harris'e binlerce dolar bağışladığı ortaya çıktı.

Kayıtlara göre Donald Trump başkan olmadan önce Kamala Harris'i o kadar çok seviyordu ki kampanyalarına iki kez bağışta bulundu.

Kamala HarrisKamala Harris

6 BİN DOLARLIK BAĞIŞ

Trump'ın 2011 ve 2013'te Kaliforniya Başsavcısı Kamala Harris'e toplam 6.000 dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

Trump karşıtı bir Cumhuriyetçi Parti danışmanı olan Sarah Longwell, pazar günü Trump'ın 2011'de yazdığı 5.000 dolarlık çekin fotoğrafını "Hahahahaha" notu ile paylaştı.

Trump iş kariyeri boyunca diğer Demokratlara destek vermişti. Bill ve Hillary Clinton, Trump'ın Melania Trump ile 2005'teki düğününe katılmıştı.

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"BIDEN KOVİD OLMADI"

Donald Trump, Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Truth Social hesabından bir dizi açıklama yaptı. Trump, geçtiğimiz günlerde "Hastayım" şeklindeki tweeti ile Kovid'e yakalandığını duyuran Biden için "Biden asla Kovid olmadı. O demokrasi için bir tehdit" dedi.

SEÇİM ÖNCESİ KRİZ: ÇARPIK JOE YÖNETEMEZ

Cumhuriyetçilerin adayı, Biden'ın görev süresinin son altı ayında ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını vurguladı ve "Ülkemizi şu anda kim yönetiyor? Çarpık Joe değil, nerede olduğunu bilmiyor. Eğer aday olamıyorsa ülkemizi de yönetemez" ifadelerini kullandı.

Trump için yazdığı "Yeni bir gün ve Joe Biden dün yarışı bıraktığını hatırlamıyor" ifadesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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