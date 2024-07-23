Kırmızı listeye bir çizik daha! Irak’ın kuzeyine hava harekatı: Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan ve 3 PKK’lı EX





ÜST DÜZEY TERÖRİST EX



Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu öğrenildi.







Kalkan'ın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.

