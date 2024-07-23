Kırmızı listeye bir çizik daha! Irak’ın kuzeyine hava harekatı: Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan ve 3 PKK’lı EX

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütüne ağır darbe vurmaya devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütüne ağır darbe vurmaya devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
ÜST DÜZEY TERÖRİST EX
Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu öğrenildi.
Kalkan'ın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.
PKK'NIN İSTİHBARAT HÜCRESİ ÇÖKERTİLDİ
Geride bıraktığımız günler de PKK'nın sözde istihbarat hücresi MİT'in başarılı operasyonu sonucu çökertilmişti.
Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş kıskıvrak yakalanmış, Topaloğlu'nun PKK elebaşı Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği bir başka elebaşı Mustafa Karasu tarafından Türkiye'de görevlendirildiği tespit edilmişti.
Topaloğlu'nun gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıkmış, zanlıların Türkiye içerisinde propaganda yapıp, karışıklık çıkartmak amaçlı talimat aldıkları öğrenilmişti.