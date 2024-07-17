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FETÖ'cülere günyüzü yok! Genelkurmay çatı davasında karar... Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerine 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin görülen Genelkurmay çatı davasında, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi 17 sanığa verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Sanıklar arasında darbeci Akın Öztürk de yer alıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in darbe talimatının ardından oluşturulan sözde "yurtta sulh konseyi", 15 Temmuz ihanetinin hazırlıkları kapsamında atılan ilk adım olmuş, konsey üyelerinden bazıları 15 Temmuz gecesi darbenin komuta edildiği Akıncı Üssü'nde sivil imamlarla ihanet emirleri verirken bir kısmı ise o gece sokaklarda terör estirmişti.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 18:57 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 19:24
FETÖ’cülere günyüzü yok! Genelkurmay çatı davasında karar... Sözde ’Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerine 138’er kez ağırlaştırılmış müebbet

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15 Temmuz 2016'da Pensilvanya'daki şer yuvasında pişirilen illetin kurduğu pusuda millet galip geldi. 252 vatan evladı, FETÖ'cü kalkışmada bayrağı indirmemek uğruna şehadet şerbeti içti. Tankın gücü halkın gücünü yenemedi.

FETÖ İLE KARARLI MÜCADELE

8 yıllık zaman diliminde yurt içinde ve yurt dışında FETÖ ile kararlı mücadele yürütüldü. Yargıdan orduya devletin kılcal damarlarına sızan örgüt mensupları tek tek tespit edilip hesabı kesildi. FETÖ ile mücadele günümüzde de aynı kararlılıkla yürütülüyor.

Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleriSözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleri

138'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında aralarında eski orgeneral Akın Öztürk'ün de bulunduğu 17 sanığa verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasını kararlaştırdı.

Daire, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 20 Haziran 2019'da verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

FETÖ'cü Akın ÖztürkFETÖ'cü Akın Öztürk

Buna göre, sözde yurtta sulh konseyinin üyesi olarak gösterilen ve darbe girişiminin "yöneticileri" ve "asli failleri" kabul edilen sanıklar eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi eski orgeneral Akın Öztürk ile eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Erhan Caha, Mehmet Partigöç, Ali Osman Gürcan, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer, eski albaylar Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Fırat Alakuş, Ahmet Özçetin, Murat Koçyiğit, Orhan Yıkılkan, Osman Kılıç ve Muhsin Kutsi Barış'a "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, 136 kişiye yönelik de "kasten öldürmek" suçundan verilen 136'şar kez olmak üzere toplam 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.

Bu sanıklara 26 defa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 416'şar yıl hapis cezalarının da onanması kararlaştırıldı.

Bu sanıklarla aynı cezalara çarptırılan, yerel mahkeme hükmünün açıklanmasından sonra hayatını kaybeden eski albay Mustafa Barış Avıalan hakkındaki hükmün ise düşmesine karar verildi.

Yerel mahkemece, bu sanıklar hakkında, 3 maktul yönünden "kasten öldürme" suçlamasıyla verilen hapis cezaları, "olası kastla öldürme" yönünden yargılama yapılması gerektiği belirtilerek bozuldu.

Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in darbe talimatının ardından kurulduSözde 'Yurtta Sulh Konseyi' FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in darbe talimatının ardından kuruldu

FETÖ İHANETE BÖYLE HAZIRLANDI: YURTTA SULH KONSEYİ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in darbe talimatının ardından oluşturulan sözde "yurtta sulh konseyi", 15 Temmuz ihanetinin hazırlıkları kapsamında atılan ilk adım oldu.

Zira örgütün beyin takımı, 30 Ağustos 2016'da Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla örgüt mensubu askerlerin tasfiye edileceğini biliyordu.

Hükümetin bu konudaki kararlılığının yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, aralarında generallerin de olduğu örgüt mensubu askerlere yönelik gözaltı kararı, FETÖ için çemberi iyice daraltmıştı.

Sözde 17/25 Aralık soruşturması ve MİT tırlarının durdurulması gibi kumpaslarla hükümete geri adım attıramayan örgüt, son çare olarak darbe yapacaktı.

Bu kapsamda, örgütün üst düzey sivil imamları, Pensilvanya'da bir araya geldikleri Gülen'den, darbe girişimini yönetmesi için 27 Mayıs 1960 darbesini yapan milli birlik komitesi gibi bir yapılanmaya gidilmesi talimatını aldı.

Bu emirle Türkiye'ye dönen sivil imamlar Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, darbe girişimini yönetecek konsey üyeleri ile ihanetin nasıl yapılacağına ilişkin planlar hazırlayacaktı.

İHANET KONSEYİ OLUŞTURULDU

Hazırlıklar devam ederken örgüt elebaşı Gülen, 19 Mart 2016'da haki cübbesiyle kamera karşısına geçerek, "Antrparantez umum adına konuşuyorum. Umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum." ifadelerinin de yer aldığı konuşmasını yaptı.

Elebaşının "Kapadokya sakinleri" dediği kitlenin "örgüt mensubu askerler" olduğu, darbe girişiminden sonra itirafçıların beyanlarıyla ortaya çıkacaktı.

FETÖ elebaşının çağrısından sonra Türkiye'nin dört bir tarafındaki örgüt mensubu asker ve onlardan sorumlu mahrem imamlar, darbe toplantıları yapmaya başladı.

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi

Toplantılarda, darbeyi sivil imamlarla birlikte emir komuta edecek 38 kişilik sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri belirlendi.

Bu ihanet yapılanması için 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren milli birlik komitesi referans alındı. Milli birlik komitesindeki gibi "yurtta sulh konseyi" de askeri hiyerarşiye uyulmadan hazırlandı.

Böylece ihanet konseyinde generallerin yanı sıra yarbay rütbesinden isimler de yer alacaktı.

Darbeciler tarafından işgal edilen TRT'de okunan sözde darbe bildirisinin altında yurtta sulh konseyi imzası vardı.

Darbecilerce yapılan sözde atama, görevden alma ile sıkıyönetim mahkemeleri için belirlenen hakim ve savcılar listesi de ihanet konseyi tarafından hazırlandı.

Yine 15 Temmuz akşamı darbecilerin birbirlerini tanımaları için kullandıkları parola da "yurtta sulh"tu.

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi

251 KİŞİNİN ŞEHİT EDİLMESİNDEN SORUMLULAR

Konsey üyelerinden bazıları 15 Temmuz gecesi darbenin komuta edildiği Akıncı Üssü'nde sivil imamlarla ihanet emirleri verirken bir kısmı ise o gece sokaklarda terör estirdi.

İhanet konseyinin komuta ettiği darbe girişimi sonucunda polis, asker ve sivillerden 251 kişi şehit edildi, 2 bin 686 kişi yaralandı. Menfur saldırılarda ayrıca milyonlarca liralık hasar oluştu.

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