Diyarbakır’da Türk Silahlı Kuvvetleri protestosu! | Emniyet amiri uyardı: İzin vermeyiz!

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Diyarbakır'da aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekillerinin de olduğu grubun yaptığı basın açıklamasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına yönelik sözleri üzerine emniyet amiri ses yayın aracıyla müdahale ederek yarıda kesti.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dağkapı Meydanı'nda toplanan, aralarında DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ile DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç'ın olduğu grup basın açıklaması yapmak istedi.