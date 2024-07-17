Diyarbakır’da Türk Silahlı Kuvvetleri protestosu! | Emniyet amiri uyardı: İzin vermeyiz!

Açıklamaya izin vermeyen polis, 3 kez yapılan uyarının ardından grubu çembere aldı.
''MÜSAADE EDİLMEYECEK''
Emniyet amiri çemberdeki gruba ve izin verilmeyen pankarta yönelik açıklama yaptı: "Üzerinde konusu suç teşkil eden adli makamların el koyma talimatını verdiği bir pankart kullandırılmadı. Bu süreçle ilgili olarak eylemin kanunsuzluğa dönüşmesi çerçevesinde devamına müsaade edilmeyecek.''
''TERÖRLE MÜCADELE ELEŞTİRİLEMEZ''
Eyleme devam ettirmeyeceklerini söyleyen Emniyet Amiri, terör örgütüne karşı yapılan mücadeleyi de eleştiremeyeceklerini belirterek dağılmalarını söyledi:
''Müzakere süreci devam eden bir etkinlikte eyleme devam edemezsiniz. Arka taraftan çıkışınıza müsaade edeceğiz. Dağılmadığınız takdirde müdahale edilecek. Terör örgütüne karşı yapılan mücadeleyi eleştirel hale geldiği için müsaade edilmeyecektir.''
Emniyet amiri eylemcilere TSK'yı eleştirmeye devam etmeleri konusunda tekrar uyararak dağılmalarını söyledi:
''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı sınır ötesi operasyonlarını eleştirecek çerçevede devam edilirse müdahale edileceğinin ikazını yapıyorum"
Çembere alınarak açıklamalarına izin verilmeyen grup daha sonra alandan ayrıldı.