SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Diyarbakır'da Türk Silahlı Kuvvetleri protestosu! | Emniyet amiri uyardı: İzin vermeyiz!

Diyarbakır Yenişehir'de aralarında DEM Partili vekillerin de bulunduğu bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarını eleştiren sözleri içeren pankartlarla eylem yapılmak istendi. Diyarbakır Emniyet Amiri, TSK'nın terörle mücadelesinin eleştirildiği söz konusu pankartlara izin vermeyeceklerinin altını çizerek grubu dağıttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 21:13 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 21:13
Diyarbakır’da Türk Silahlı Kuvvetleri protestosu! | Emniyet amiri uyardı: İzin vermeyiz!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyarbakır'da aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekillerinin de olduğu grubun yaptığı basın açıklamasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına yönelik sözleri üzerine emniyet amiri ses yayın aracıyla müdahale ederek yarıda kesti.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dağkapı Meydanı'nda toplanan, aralarında DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ile DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç'ın olduğu grup basın açıklaması yapmak istedi.

TSK OPERASYONLARINA DİL UZATILDI

Burada yapılan müzakerede polis, getirilen bir pankarta izin vermedi. Grup buna rağmen açıklama yapmak istedi. Açıklamada TSK'nın sınır ötesi operasyonlarına yönelik sözler üzerine emniyet amiri ses yayın aracıyla müdahale etti.

Açıklamaya izin vermeyen polis, 3 kez yapılan uyarının ardından grubu çembere aldı.

''MÜSAADE EDİLMEYECEK''

Emniyet amiri çemberdeki gruba ve izin verilmeyen pankarta yönelik açıklama yaptı: "Üzerinde konusu suç teşkil eden adli makamların el koyma talimatını verdiği bir pankart kullandırılmadı. Bu süreçle ilgili olarak eylemin kanunsuzluğa dönüşmesi çerçevesinde devamına müsaade edilmeyecek.''

''TERÖRLE MÜCADELE ELEŞTİRİLEMEZ''

Eyleme devam ettirmeyeceklerini söyleyen Emniyet Amiri, terör örgütüne karşı yapılan mücadeleyi de eleştiremeyeceklerini belirterek dağılmalarını söyledi:

''Müzakere süreci devam eden bir etkinlikte eyleme devam edemezsiniz. Arka taraftan çıkışınıza müsaade edeceğiz. Dağılmadığınız takdirde müdahale edilecek. Terör örgütüne karşı yapılan mücadeleyi eleştirel hale geldiği için müsaade edilmeyecektir.''

Emniyet amiri eylemcilere TSK'yı eleştirmeye devam etmeleri konusunda tekrar uyararak dağılmalarını söyledi:

''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı sınır ötesi operasyonlarını eleştirecek çerçevede devam edilirse müdahale edileceğinin ikazını yapıyorum"

Çembere alınarak açıklamalarına izin verilmeyen grup daha sonra alandan ayrıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz’un beyin takımı FETÖ’cülere ’Akın’ akın müebbet! Generalinden albayına günyüzü görmeyecek | Nedir bu sözde Yurtta Sulh Konseyi?
Son dakika: CHP’den ’Tanju Özcan’ kararı! Kılıçdaroğlu disiplinlik etti... ’50 vekil’ tartışmasında son nokta
Vakıf Katılım
Devrim’in mühendisi Şecaattin Sevgen yaşamını yitirdi! Tarihi günde direksiyondaydı... Yerli otomobilin önündeki takozu böyle anlatmıştı
İngilizler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım
Türkiye’den KKTC’ye ’zaferin 50. yılı’ çıkarması! Miçotakis’ten Helenizm için zor gün sözleri | Dendias’a verilen ayar Yunan’da gündem
Başıboş köpek düzenlemesinin komisyon görüşmelerinde gerginlik! CHP ve DEM sabotajı
Türiye’den Nijer’e çıkarma... Arka planında ne var? Dışişleri, Milli Savunma, Enerji, MİT...
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...
PKK’da ’Türkiye-Suriye’ korkusu... Elebaşı Bese Hozat sabotaja başladı
İstanbul kavruldu termometreler fırladı!
Antalya’da turizme balta: 2 nar suyu için turistlerden aldığı paraya bakın! | Büfe yerinden kaldırıldı
İsrail’den gizli birlik şeytani hazırlık! Nuseyrat’a deterjan kamyonu ile sızmışlardı: Siyonistlerin yeni taktiğini ABD basını ortaya çıkardı
Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!
Donald Trump’a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladı
SON DAKİKA