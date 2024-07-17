15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem yapmıştı | İfadesi ortaya çıktı! Örgütle bağlantısı var mı?

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Resul Can Çatı ve avukatı katıldı.
Savunması alınan sanık Çatı, daha önce sosyal medyada SMA hastası çocukların durumunu gördüğünü, üzüldüğü için buna dikkati çekmek amacıyla böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi.
Resul Can Çatı isimli şahıs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem yapmıştı.
"PİŞMANIM"
Yaptığı davranıştan pişmanlık duyduğunu, amacının trafiği tehlikeye sokmak olmadığını ifade eden Çatı, "Suç işleme kastıyla hareket etmiş değilim. Herhangi bir örgütle bağlantım yoktur. Daha önce bir hastanenin psikiyatri servisinde tedavi gördüm. Doktor bana düzenli kullanmam için ilaçlar verdi. Tutuklu kaldığım süre de nazara alınarak tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum". diye konuştu.
Çatı ilk ifadesinde "Pişman değilim" demişti.
Resul Can Çatı
ANNESİ İFADE VERDİ
Sanığın annesi olan tanık Gülay Çatı da oğlunun böyle bir eylem yapacağından haberinin olmadığını anlatarak, "İlaca yeni başlamıştı, evde bazen mantıksız hareketleri oluyordu. Biz de zaten bu durum üzerine hekime başvurduk." dedi.