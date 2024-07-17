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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem yapmıştı | İfadesi ortaya çıktı! Örgütle bağlantısı var mı?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü bomba süsü verilmiş düzenekle üzerinde "SMA" yazılı araçla trafiğe kapattığı gerekçesiyle yargılanan sanık Resul Can Çatı'nın tahliyesine karar verildi.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 11:49 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 11:57
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem yapmıştı | İfadesi ortaya çıktı! Örgütle bağlantısı var mı?

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İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Resul Can Çatı ve avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık Çatı, daha önce sosyal medyada SMA hastası çocukların durumunu gördüğünü, üzüldüğü için buna dikkati çekmek amacıyla böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi.

Resul Can Çatı isimli şahıs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem yapmıştı.Resul Can Çatı isimli şahıs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem yapmıştı.

"PİŞMANIM"
Yaptığı davranıştan pişmanlık duyduğunu, amacının trafiği tehlikeye sokmak olmadığını ifade eden Çatı, "Suç işleme kastıyla hareket etmiş değilim. Herhangi bir örgütle bağlantım yoktur. Daha önce bir hastanenin psikiyatri servisinde tedavi gördüm. Doktor bana düzenli kullanmam için ilaçlar verdi. Tutuklu kaldığım süre de nazara alınarak tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum". diye konuştu.

Çatı ilk ifadesinde "Pişman değilim" demişti.

Resul Can Çatı Resul Can Çatı

ANNESİ İFADE VERDİ
Sanığın annesi olan tanık Gülay Çatı da oğlunun böyle bir eylem yapacağından haberinin olmadığını anlatarak, "İlaca yeni başlamıştı, evde bazen mantıksız hareketleri oluyordu. Biz de zaten bu durum üzerine hekime başvurduk." dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBET KALDI
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Resul Can Çatı'nın, tutuklu geçirdiği süreyi ve mevcut delil durumunu dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Sanığın tedavi olduğu kurumların bildirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yazı yazılarak tedavi dosyalarının mahkemeye gönderilmesine hükmeden mahkeme, Çatı'nın cezai ehliyeti bulunup bulunmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını kararlaştırdı.



Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Haziran'da, sanık Resul Can Çatı'nın olay günü bomba süsü verilmiş düzenekle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği kapatarak kara yolu ulaşımının huzur ve güven akışını bozduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanığın eyleminin başka insanların hayatı ve sağlığı açısından tehlikeye neden olduğu, ayrıca halk arasında endişe, korku ve panik yarattığı ifade ediliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı!

Sanık Çatı'nın ifadesine yer verilen iddianamede, bomba süsü verilmiş düzeneği kendisinin yaptığını, amacının trafiği kapatmak ve SMA'lı çocukların durumuna dikkati çekmek olduğunu söylediği anlatılıyor.



Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunduğunu dile getiren sanık, ayrıca akü ve bir takım kablolar da yerleştirdiğini söylemişti.

İddianamede sanık Resul Can Çatı'nın "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapse çarptırılması talep ediliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Şüpheli Resul Can Çatı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Şüpheli Resul Can Çatı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

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