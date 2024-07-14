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15 Temmuz 2016’dan 2024’e yargıda Z raporu! 289 davanın tamamı karara bağlandı: FETÖ temizliği ne durumda?

Hain darbe girişiminin yaşandığı gecenin üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da milli irade, hain terör örgütü FETÖ'nün alçak kalkışmasına dur dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 289 davanın tamamı karara bağlandı, toplamda 4.891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Peki FETÖ temizliği ne durumda?  İşte 15 Temmuz 2016’dan 2024’e yargıda Z raporu...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 00:21 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 00:21
15 Temmuz 2016’dan 2024’e yargıda Z raporu! 289 davanın tamamı karara bağlandı: FETÖ temizliği ne durumda?

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Hain darbe girişiminin yaşandığı gecenin üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da milli irade, hain terör örgütü FETÖ'nün alçak kalkışmasına dur dedi.



15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında FETÖ bağlantıları tespit edilen her alan titizlikle temizlendi ve temizlenmeye devam ediyor. Bu bağlamda 289 davanın tamamı karara bağlandı, toplamda 4.891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Peki FETÖ temizliği ne durumda?



İşte 15 Temmuz 2016'dan 2024'e yargıda Z raporu...


FETÖ İLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER

289 Fiili Darbe Davasının tamamı karara bağlanmıştır.

Fiili darbe davaları ile ilgili şu ana kadar;

  • 1.634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet,
  • 1.366 kişi hakkında müebbet,
  • 1.891 kişi hakkında süreli hapis cezası olmak üzere
  • toplamda 4.891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir.

Aynı zamanda bu davalarda;

  • 2.870 beraat,
  • 964 ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir.

Genel olarak ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar

  • 705 bin 172 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
  • Bu kişilerden 61.796'sı hakkında soruşturma;
  • 23.052'si hakkında ise yargılamalar ilk derece mahkemeleri nezdinde devam etmektedir.

Sonuçlanan kararlara göre ise;

  • 125.456 kişi hakkında mahkumiyet,
  • 33.215 kişi hakkında ise diğer karar türlerinden verilmiştir.

Ayrıca soruşturmalar sonucunda;

  • 357.205 kişi hakkında takipsizlik,
  • yargılama sonucunda ise 104.448 kişi hakkında beraat kararı verilmiştir.

Son olarak şu anda Ceza infaz kurumlarında;

  • 877'si tutuklu,
  • 2.009'u hükümözlü,
  • 10.365'i hükümlü olmak üzere
  • toplam 13.251 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır.



YARGIDAKİ FETÖ TEMİZLİĞİ

2016 yılında 16 bin 176 hakim ve savcı görev yapıyordu.

HSK tarafından yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda FETÖ ile irtibat veya iltisakı tespit edilen 4 bin 6 kişi ihraç edilmiştir.

FETÖ Elebaşı ve İadeler

FETÖ elebaşı hakkında bugüne kadar 7 iade talebi ABD makamlarına gönderilmiştir.

Bu taleplerle 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere FETÖ elebaşının 27 suçtan ülkemize iadesi istenmiştir.

Türkiye olarak, yurt dışında bulunun FETÖ üyelerinin ülkemize iadeleri konusunda tüm girişimleri eksiksiz bir şekilde sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. Bu kapsamda FETÖ mensupları hakkında 115 ülkeye gönderilen iade talep sayısı 1.774 olup, iadesi talep edilen kişi sayısı 1.637'dir.

Bu talepler üzerine 132 kişi, çeşitli ülkeler tarafından sınır dışı edilerek veya iade talebi kabul edilerek ülkemize teslim edilmiştir.

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