15 Temmuz 2016’dan 2024’e yargıda Z raporu! 289 davanın tamamı karara bağlandı: FETÖ temizliği ne durumda?

Hain darbe girişiminin yaşandığı gecenin üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da milli irade, hain terör örgütü FETÖ'nün alçak kalkışmasına dur dedi.
Hain darbe girişiminin yaşandığı gecenin üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da milli irade, hain terör örgütü FETÖ'nün alçak kalkışmasına dur dedi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında FETÖ bağlantıları tespit edilen her alan titizlikle temizlendi ve temizlenmeye devam ediyor. Bu bağlamda 289 davanın tamamı karara bağlandı, toplamda 4.891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Peki FETÖ temizliği ne durumda?
İşte 15 Temmuz 2016'dan 2024'e yargıda Z raporu...
FETÖ İLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER
289 Fiili Darbe Davasının tamamı karara bağlanmıştır.
Fiili darbe davaları ile ilgili şu ana kadar;
Aynı zamanda bu davalarda;
Genel olarak ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar
Sonuçlanan kararlara göre ise;
Ayrıca soruşturmalar sonucunda;
Son olarak şu anda Ceza infaz kurumlarında;
YARGIDAKİ FETÖ TEMİZLİĞİ
2016 yılında 16 bin 176 hakim ve savcı görev yapıyordu.
HSK tarafından yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda FETÖ ile irtibat veya iltisakı tespit edilen 4 bin 6 kişi ihraç edilmiştir.
FETÖ Elebaşı ve İadeler
FETÖ elebaşı hakkında bugüne kadar 7 iade talebi ABD makamlarına gönderilmiştir.
Bu taleplerle 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere FETÖ elebaşının 27 suçtan ülkemize iadesi istenmiştir.
Türkiye olarak, yurt dışında bulunun FETÖ üyelerinin ülkemize iadeleri konusunda tüm girişimleri eksiksiz bir şekilde sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. Bu kapsamda FETÖ mensupları hakkında 115 ülkeye gönderilen iade talep sayısı 1.774 olup, iadesi talep edilen kişi sayısı 1.637'dir.
Bu talepler üzerine 132 kişi, çeşitli ülkeler tarafından sınır dışı edilerek veya iade talebi kabul edilerek ülkemize teslim edilmiştir.