Milli iradenin TAKVİM'i! Manşet manşet 15 Temmuz demokrasi destanı: Bölünmedik birleştik korkmadık devleştik
15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. İhanet ağlarının örüldüğü karanlık gecede Turkuvaz Medya ve TAKVİM milli iradenin yanında saf tuttu. Gazetemiz ve haber sitemiz tarihi manşetler ve habercilik refleksiyle ön plana çıktı. Akamete uğratılan ihanete müteakip 7 Ağustos'ta Yenikapı'da temeli atılan milli birlik tüm detaylarıyla satır satır anlatıldı. İşte TAKVİM'in gözünden Başkan Erdoğan ve milli iradenin dik duruşuyla gelen demokrasi destanı.