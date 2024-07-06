Berlin'de bizim çocuklara "bozkurtlu" destek: Böyle karşıladılar

A Milli Futbol Takımımız Berlin'de bozkurt işaretleriyle karşılandı.
Milli futbolcumuz Merih Demiral Avusturya maçında 2 gol atarak maça damga vurdu. Merih Demiral attığı gollerle Türkiye'yi çeyrek finale taşırken gol sevincini bozkurt işaretiyle kutladı.
UEFA'DAN SKANDAL KARAR: 2 MAÇ MEN CEZASI
Almanya ve UEFA'nın baskılarına boyun eğen UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi. Türkiye'den skandal karara tepki yağdı.
Başkan Erdoğan programlarını iptal ederek Türkiye'nin Hollanda ile yapacağı karşılaşmada millilere destek için Berlin'e gitme kararı aldı.