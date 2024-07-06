Berlin'de bizim çocuklara "bozkurtlu" destek: Böyle karşıladılar

UEFA'DAN SKANDAL KARAR: 2 MAÇ MEN CEZASI Almanya ve UEFA'nın baskılarına boyun eğen UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral 'a 2 maç men cezası verdi. Türkiye'den skandal karara tepki yağdı.

Başkan Erdoğan programlarını iptal ederek Türkiye'nin Hollanda ile yapacağı karşılaşmada millilere destek için Berlin'e gitme kararı aldı.