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Berlin'de bizim çocuklara "bozkurtlu" destek: Böyle karşıladılar

Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından 2 maçlık ceza alan Merih Demiral'a destek sürüyor. Hollanda maçı öncesinde Berlin'de toplanan Türk taraftarlar, A Milli Takım otobüsünü coşkuyla karşıladı. Taraftarların büyük bir kısmı, Merih Demiral'a desteklerini göstermek amacıyla bozkurt selamı verdi.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 12:35 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 14:15
Berlin’de bizim çocuklara bozkurtlu destek: Böyle karşıladılar

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A Milli Futbol Takımımız Berlin'de bozkurt işaretleriyle karşılandı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral Avusturya maçında 2 gol atarak maça damga vurdu. Merih Demiral attığı gollerle Türkiye'yi çeyrek finale taşırken gol sevincini bozkurt işaretiyle kutladı.

UEFA'DAN SKANDAL KARAR: 2 MAÇ MEN CEZASI
Almanya ve UEFA'nın baskılarına boyun eğen UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi. Türkiye'den skandal karara tepki yağdı.

Başkan Erdoğan programlarını iptal ederek Türkiye'nin Hollanda ile yapacağı karşılaşmada millilere destek için Berlin'e gitme kararı aldı.

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MİLLİLERE BOZKURTLU VE MEHTERLİ KARŞILAMA
A Milli Futbol Takım Hollanda ile kaşlacağı maç öncesi Hannover yakınlarındaki Barsinghausen kasabasında yer alan kamp merkezindeki hazırlıklarını tamamladı. Milliler dün uçakla Berlin'e geldi.

Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü karşıladı.

Türk taraftarların karşılamada Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Futbolcular ve teknik ekip daha sonra müsabakanın oynanacağı stadyumda yürüyüş yaptı.

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