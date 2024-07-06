Mehmetçikten A Milli Futbol Takımımıza destek: Milli ruh, milli güç!

MEHMETÇİK TOPA GİRDİ: HER BİRLİKTE ZAFERE A Milli Takımımıza bir destek de kahraman mehmetçiklerimizden geldi. MSB'den yapılan paylaşımda, " Haydi Türkiye, hep birlikte zafere!" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda yer alan videoda Hava, kara ve deniz komutanlığına bağlı kahramanlar, "Milli Takımımıza başarılar diliyoruz" diyerek bizim çocuklara seslendi.

MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer veridli:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan Bizim Çocuklar'a mesaj var.

A Millî Futbol Takımımızın EURO2024 'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak.

Haydi Türkiye, hep birlikte zafere!"