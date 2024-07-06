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Mehmetçikten A Milli Futbol Takımımıza destek: Milli ruh, milli güç!

Kahraman mehmetçiklerimiz EURO2024 çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımıza destek verdi. MSB'den yapılan paylaşımda askerlerimiz görev yerlerinden futbolcularımıza seslenirken "Haydi Türkiye, hep birlikte zafere!" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 15:06 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 15:32
Mehmetçikten A Milli Futbol Takımımıza destek: Milli ruh, milli güç!

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Kahraman mehmetçiklerimiz EURO2024 çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımıza destek verdi.

UEFA'NIN SKANDAL KARARI

Milli futbolcumuz Merih Demiral Avusturya maçında 2 gol atarak maça damga vurdu. Merih Demiral attığı gollerle Türkiye'yi çeyrek finale taşırken gol sevincini bozkurt işaretiyle kutladı.

2 MAÇ MEN CEZASI
Alman medyasının baskılarına boyun eğen UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi. Türkiye'den skandal karara tepki yağdı.

TÜRKİYE'DEN DESTEK YAĞDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan programlarını iptal ederek Türkiye'nin Hollanda ile yapacağı karşılaşmada millilere destek için Berlin'e gitme kararı aldı.

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MEHMETÇİK TOPA GİRDİ: HER BİRLİKTE ZAFERE
A Milli Takımımıza bir destek de kahraman mehmetçiklerimizden geldi. MSB'den yapılan paylaşımda, "Haydi Türkiye, hep birlikte zafere!" ifadelerine yer verildi.

Mehmetçikten A Milli Futbol Takımımıza destek

Paylaşımda yer alan videoda Hava, kara ve deniz komutanlığına bağlı kahramanlar, "Milli Takımımıza başarılar diliyoruz" diyerek bizim çocuklara seslendi.

MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer veridli:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan Bizim Çocuklar'a mesaj var.

A Millî Futbol Takımımızın EURO2024 'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak.

Haydi Türkiye, hep birlikte zafere!"

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