İşte UEFA skandalının perde arkası! Merih Demiral’a ceza vermek için baktıkları kaynak güldürdü

İNCELEMEDİLER BİLE!



4- TFF, hem Türk hem de yabancı avukatlarla birlikte 30 sayfalık bir dosya hazırladı. Bu dosya içerisinde bozkurt sembolüyle ilgili tarihsel bilgiler ve fotoğraflar da yer alırken, dosya dün sabah saatlerinde UEFA'ya iletildi. Ama savunma okunmadı bile. Cezayı öğrenen Bild, 48 saat önce duyurdu. Hem de satır satır! Tarih 4 Temmuz… 19.00 sıraları…

ORTA ASYA'DAN ÖRNEKLER…



5- Türkiye Futbol Federasyonu'nun savunmasında Merih'in sevincinin siyasi ya da bir partiye ait durumun söz konusu olmadığı vurgusu yapıldı. Azerbaycan, Kırgızistan ile birlikte İran'da da Türklerin bu sembolü milli bir işaret olarak kullandığı ifade edilirken, maçlardan örnekler de sunuldu. Ama dedik ya savunmaya bakılmadı.

NİYET OKUDULAR



6- 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'da kupa seremonisinde Antoine Griezmann, Emmanuel Macron'a asker selamı vermişti. Savunma içerisinde bu durumda yer aldı.

Griezmann'ın bu selamı, "Suriye'deki Fransız askerlerine selam olarak da devlet başkanı Macron'a saygı olarak da yorumlanabilir. Dolayısıyla niyet okunarak karar verilemez" ifadeleri yer aldı. Ayrıca farklı turnuvalarda yapılan ve ceza verilmeyen diğer sevinç örnekleri de dosyada sunuldu.

SONUÇ: Türkiye, bu yapılan ayak oyunlarından çok daha güçlü çıkacaktır. Bugünkü Hollanda maçımız öncesi bu bize yaşatılanlar eminim ki takımımıza ekstra bir motivasyon kaynağı oluşturur. Kendi yaratmış oldukları oyun içinde boğulacaklarına eminim.