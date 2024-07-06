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Dijital Telif Yasası'nda son durum ne? Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açıkladı: Süreç olumlu ilerliyor

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif yasasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yasayla ilgili sürecin olumlu ilerlediğini belirten Yayman, "Meclis Ekim döneminde açıldığında bu konu gündeme gelecek" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 11:59 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 12:19
Dijital Telif Yasası’nda son durum ne? Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açıkladı: Süreç olumlu ilerliyor

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Dijital platformlarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve Google gibi platformlardan telif geliri alınabilmesine imkan sağlayacak 'Dijital Telif Yasası' büyük önem arz ediyor.

Birçok insan haberlere arama motoru Google üzerinden ulaşıyor. Bu haberler üzerinden milyar dolarlar kazanan Google, dijital içerikleri üretenlere herhangi bir ödeme yapmıyor.

Dünyada birçok ülke bunun haksızlık olduğunu belirterek, yasal düzenlemeler çıkardı. Google, bu ülkelerde haber üreticilerine ödemeler yapmaya başladı. Türkiye'de mevcut bir telif yasasının bulunmaması nedeniyle Google bir ödeme yapmıyor.

Yayıncılar, Google'ın, yasal düzenleme ile ödeme yapmaya zorlanmasını talep ediyor.

TBMM'DE KRİTİK TOPLANTI

Geride bıraktığımız günlerde TBBM Dijital Mecralar Komisyonu 'Dijital Telif Yasası' gündemiyle toplandı.

Toplantıda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Bizim muhakkak Avrupa örneklerinde olduğu gibi haberin de bir sanat ve kültür eseri sayılması, telifinin ödenmesi ve muhakkak emeğin karşılığını bulması noktasında bir çalışma yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Gelişmeye müteakip Google hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

GOOGLE YEŞİL IŞIK YAKTI

Müzakerelere açık oldukları mesajını veren Google Türkiye temsilcileri, "Tüm paydaşlarımızla görüşmeye hazırız. Meclis'in bağlayıcı yasal düzenlemeler yapma yetkisini Google olarak tanıyor ve saygı duyuyoruz" dedi.

Tüm bu yaşananların ardından AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, CNN Türk ekranlarında "Dijital Telif Yasası"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"OLUMLU İLERLİYORUZ"
Yasayla ilgili sürecin olumlu ilerlediğini belirten Yayman, "Meclis Ekim döneminde açıldığında bu konu gündeme gelecek" ifadelerini kullandı.

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