Dijital Telif Yasası’nda son durum ne? Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açıkladı: Süreç olumlu ilerliyor

Birçok insan haberlere arama motoru Google üzerinden ulaşıyor. Bu haberler üzerinden milyar dolarlar kazanan Google, dijital içerikleri üretenlere herhangi bir ödeme yapmıyor.



Dünyada birçok ülke bunun haksızlık olduğunu belirterek, yasal düzenlemeler çıkardı. Google, bu ülkelerde haber üreticilerine ödemeler yapmaya başladı. Türkiye'de mevcut bir telif yasasının bulunmaması nedeniyle Google bir ödeme yapmıyor.



Yayıncılar, Google'ın, yasal düzenleme ile ödeme yapmaya zorlanmasını talep ediyor.