Merih Demiral'a 2 maç men cezası veren UEFA'dan çifte standart! İşte ikiyüzlülüğünün tarihi

Türk Milli Takımı, Avusturya'yı sahadan sildi. Maçta atılan iki golün sahibi olan Merih Demiral, Bozkurt işareti yaparak sevincini gösterdi. Bu hareket UEFA yetkilisi Thomas Partl başta olmak üzere Avrupalıları kudurttu. Aşırı sağın yükselişe geçişiyle paniğe kapılan Avrupa, ikiyüzlü bir tavır sergileyerek UEFA üzerinde baskı kurdu ve Demiral'a 2 maç ceza verildi. Bununla da kalmayan UEFA, Demiral'dan konuyla ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları silmesini istedi. Aynı UEFA, daha önce siyasi veya ideolojik açıklamalar yapan, ülke liderlerinin resimlerini gösteren veya çetnik selamı veren futbolcuların eylemlerini ise para cezası ile geçiştirdi. UEFA'nın ikiyüzlü tavrının örnekleri gözler önüne serilirken, Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu da kararın perde arkasına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye EURO 2024'te son 16 Turu'nda Avusturya'yı devre dışı bıraktı. Bu galibiyet, ülkemizde büyük sevinç yarattı. Merih Demiral maçta iki gol attı. Demiral, mutluluğunu bozkurt işareti ile paylaştı. İşaretin ardından Türk düşmanları sahaya çıktı.
ALMAN GAZETEDEN SKANDAL
Daha sonra bu yanlış düzeltildi. Merih Demiral Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından hedef gösterilirken Alman yayın organı Bild de başka bir skandala imza attı. Bild'in internet sitesinde Alfred Draxler imzasıyla çıkan haberde Merih Demiral'ın 2 maç men cezası aldığı iddia edilerek UEFA baskı altına alınmaya çalışıldı.