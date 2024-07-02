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Muhalif medyada kirli tezgah: Berat Albayrak'ın sözleri üzerinden manipülasyona giriştiler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Haziran'da NUN Okullarının 4. Mezuniyet Töreni'nde, torunu Ahmet Akif Albayrak'ın da aralarında bulunduğu öğrencilerin sevincine ortak oldu. Törene eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Törende bir konuşma yapan ve Malcolm X'ten örnek vererek öğrencilere tavsiyede bulunan Berat Albayrak muhalif medya tarafından asılsız iddia ve algılarla hedef alındı. Muhalefetin kirli operasyonunu kaleme alan Sabah Yazarı Mevlüt Tezel, "Bir mezuniyet töreninden çıkarılan yaygaraya bakar mısınız? Başkan Erdoğan torununun mezuniyet törenine gidemez mi? Albayrak oğlunun mezuniyet töreninde öğrencilere tavsiyelerde bulunamaz mı?" dedi.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 10:14 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 10:29
Muhalif medyada kirli tezgah: Berat Albayrak’ın sözleri üzerinden manipülasyona giriştiler!

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NUN Okullarının 2023-2024 eğitim öğretim dönemi mezuniyet töreni 29 Haziran'da gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarının 4. Mezuniyet Töreni'nde, torunu Ahmet Akif Albayrak'ın da aralarında bulunduğu öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Okulda yapılan törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Gazeteci Mütefekkir Sadık Albayrak ile Eski Hazine ve Maliye Bakanı NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak ile Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı.

BERAT ALBAYRAK'TAN MALCOLM X ÖRNEĞİ
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak törende bir konuşma yaparak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Albayrak şunları söyledi:

"Çok zor bir dünya ile kültürel anlamda manevi anlamda bir medeniyet sorgulamasının olduğu dünya ile muhatabız. Birçok medeniyetin yıkıldığı yok olduğu tehdit altında kaldığı bir iklimde çok önemli bir hususu hiçbir zaman unutmamamız lazım. O da şudur; Bütün dünya medeniyetinin uykuya daldığı hakikate karşı kör sağar olduğu bir iklimde Malcolm X'in çok güzel bir sözü var; Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterli. Girdiğiniz her mecliste İnşallah uyuyanları uyandırmayı rabbim sizlere nasip etsin. Rabbim İnşallah bulunduğunuz ortamları hakkı, adaleti, güzelliği ve iyiliği emredenlerden olmayı nasip etsin."

MUHALİF MEDYADA KİRLİ TEZGAH
Söz konusu törenin ardından muhalif isimler ve CHP medyası kirli bir operasyona imza attı. Berna Laçin ağaç katliamı yalanına sarılarak NUN okullarını hedef aldı. Halk TV ise Berat Albayrak'ın sözlerinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik olduğunu öne sürerek akla ziyan bir yayın yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldıBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı

"ÇIKARILAN YAYGARAYA BAKAR MISINIZ?"
Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında, muhalif medyanın NUN Okulları ve Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile ilgili karalama çabalarına yer verdi.

Tezel şu ifadeleri kullandı:

"Okul mezuniyet törenleri ebeveynler ve ailelerin diğer büyük fertleri için en mutlu anlardan biridir.
Çocuğunuzun, torununuzun büyüyüp okuldan mezun olduğunu görmek, büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır.
NUN Okulları'nın 4. Mezuniyet Töreni'nde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ahmet Akif Albayrak'ın da aralarında bulunduğu öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı.

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Sadık Albayrak torunlarını bu mutlu anlarında yalnız bırakmadılar.
Ancak sosyal medyada sırf Başkan Erdoğan mezuniyet törenine gitti diye NUN Okulları'na akla hayale gelmeyecek bir iftira ile saldırıldı.
Örneğin Berna Laçin'in yalanı, uydu fotoğrafları ile ortaya çıktı.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada suikast sonucu öldürülen, gelmiş geçmiş en etkili Müslüman Siyahi Amerikalılardan biri olan Malcom X'in bir sözüne yer vermesi ise Halk TV'de yayımlanan 'Sansürsüz' programında masaya yatırıldı.

Programda Albayrak'ın sözlerinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bir mesaj olup olmadığı tartışıldı iyi mi?
Bir mezuniyet töreninden çıkarılan yaygaraya bakar mısınız?
Başkan Erdoğan torununun mezuniyet törenine gidemez mi?
Albayrak oğlunun mezuniyet töreninde öğrencilere tavsiyelerde bulunamaz mı?



ALGI OYUNLARINA DEVAM!
Albayrak'ın özellikle medyadan ve kameralardan uzak durmasına rağmen oğlunun törenine katılması bile olay oluyor. Yetmiyor, Malcolm X'e yaptığı bir atıftan yola çıkılarak Maliye Bakanı Şimşek'i de kapsayan komplo teorileri ortaya atılıyor!
Albayrak'ın hâlâ komplo teorilerine konu edilmesi, maruz kaldığı manipülasyon ve dezenformasyon akıl alır gibi değil!
Oysa Albayrak, o törende yeni nesillerin yetiştirilmesi konusunda özetle şu anlamlı konuşmayı yapmıştı:

"Çok zor bir dünya ile kültürel anlamda manevi anlamda bir medeniyet sorgulamasının olduğu dünya ile muhatabız.
Birçok medeniyetin yıkıldığı, yok olduğu, tehdit altında kaldığı bir iklimde çok önemli bir hususu hiçbir zaman unutmamamız lazım.
O da şudur; bütün dünya medeniyetinin uykuya daldığı hakikate karşı kör sağır olduğu bir iklimde Malcolm X'in çok güzel bir sözü var; 'Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterli.
Girdiğiniz her mecliste inşallah uyuyanları uyandırmayı rabbim sizlere nasip etsin..."

Dev küresel şirketlerin devletlerden bile güçlü hale geldiği, 'global dünya' düzeni diye dünyanın dev bir AVM'ye dönüştürülmeye çalışıldığı, ana dillerin, kültürlerin, toplumsal değerlerle birlikte medeniyetlerin yok olmaya başladığı bu yeni dünya düzeninde en başta çocuklarımız uyanık olmalı!

Malcolm XMalcolm X

Klişe olacak ama "Bir fikir dünyayı değiştirebilir"!
Yeter ki, onları Malcolm X gibi kötü düzene karşı uyandıracak insanlar olsun!
Normalde Albayrak'ın konuşmasının üzerinden eğitim sistemi, çocukların yetiştirilme tarzı gibi pedagojik konular tartışılmalıydı ama bizim muhalif medya dedikodu ve komplo teorilerini daha çok seviyor!"

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