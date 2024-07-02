Muhalif medyada kirli tezgah: Berat Albayrak’ın sözleri üzerinden manipülasyona giriştiler!

"Çok zor bir dünya ile kültürel anlamda manevi anlamda bir medeniyet sorgulamasının olduğu dünya ile muhatabız. Birçok medeniyetin yıkıldığı yok olduğu tehdit altında kaldığı bir iklimde çok önemli bir hususu hiçbir zaman unutmamamız lazım. O da şudur; Bütün dünya medeniyetinin uykuya daldığı hakikate karşı kör sağar olduğu bir iklimde Malcolm X'in çok güzel bir sözü var; Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterli. Girdiğiniz her mecliste İnşallah uyuyanları uyandırmayı rabbim sizlere nasip etsin. Rabbim İnşallah bulunduğunuz ortamları hakkı, adaleti, güzelliği ve iyiliği emredenlerden olmayı nasip etsin."

Okulda yapılan törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Gazeteci Mütefekkir Sadık Albayrak ile Eski Hazine ve Maliye Bakanı NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak ile Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı.

MUHALİF MEDYADA KİRLİ TEZGAH

Söz konusu törenin ardından muhalif isimler ve CHP medyası kirli bir operasyona imza attı. Berna Laçin ağaç katliamı yalanına sarılarak NUN okullarını hedef aldı. Halk TV ise Berat Albayrak'ın sözlerinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik olduğunu öne sürerek akla ziyan bir yayın yaptı.

"ÇIKARILAN YAYGARAYA BAKAR MISINIZ?"

Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında, muhalif medyanın NUN Okulları ve Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile ilgili karalama çabalarına yer verdi.

Tezel şu ifadeleri kullandı:

"Okul mezuniyet törenleri ebeveynler ve ailelerin diğer büyük fertleri için en mutlu anlardan biridir.

Çocuğunuzun, torununuzun büyüyüp okuldan mezun olduğunu görmek, büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır.

NUN Okulları'nın 4. Mezuniyet Töreni'nde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ahmet Akif Albayrak'ın da aralarında bulunduğu öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı.

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Sadık Albayrak torunlarını bu mutlu anlarında yalnız bırakmadılar.

Ancak sosyal medyada sırf Başkan Erdoğan mezuniyet törenine gitti diye NUN Okulları'na akla hayale gelmeyecek bir iftira ile saldırıldı.

Örneğin Berna Laçin'in yalanı, uydu fotoğrafları ile ortaya çıktı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada suikast sonucu öldürülen, gelmiş geçmiş en etkili Müslüman Siyahi Amerikalılardan biri olan Malcom X'in bir sözüne yer vermesi ise Halk TV'de yayımlanan 'Sansürsüz' programında masaya yatırıldı.