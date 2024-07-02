MİT'ten provokasyona geçit yok: Hem Türkiye hem Suriye'nin kuzeyi... "Müdahale edildi"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Türkiye içinde ve Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara müdahale edildiğini açıkladı.
Geçtiğimiz gün Kayseri Melikgazi'de Suriye uyruklu bir kişinin, 7 yaşındaki Suriyeli çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine sokaklar karıştı.
Ardından bir provokasyon haberi de Suriye'nin kuzeyinden geldi.
Provokatörler Türk bayrağına saldırdı
Bölgedeki provokatörler Türk bayrağını alçakça hedef alarak Türkiye'den gelen araçlara saldırdı.
Kayseri'de Suriyelilerin ev ve işyerleri hedef alındı
MİT DEVREDE
Kirli bir oyunun fitili ateşlemeye çalışan provokatörlere karşı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sahada.