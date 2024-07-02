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MİT'ten provokasyona geçit yok: Hem Türkiye hem Suriye'nin kuzeyi... "Müdahale edildi"

Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye içindeki ve Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara müdahale edildiğini ilişkin açıklama geldi. Açıklamada,"Olayları takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 10:48 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 11:05
MİT’ten provokasyona geçit yok: Hem Türkiye hem Suriye’nin kuzeyi... Müdahale edildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Türkiye içinde ve Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara müdahale edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz gün Kayseri Melikgazi'de Suriye uyruklu bir kişinin, 7 yaşındaki Suriyeli çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine sokaklar karıştı.

MİT'ten provokasyona geçit yok

Ardından bir provokasyon haberi de Suriye'nin kuzeyinden geldi.

Provokatörler Türk bayrağına saldırdıProvokatörler Türk bayrağına saldırdı

Bölgedeki provokatörler Türk bayrağını alçakça hedef alarak Türkiye'den gelen araçlara saldırdı.

Kayseri'de Suriyelilerin ev ve işyerleri hedef alındıKayseri'de Suriyelilerin ev ve işyerleri hedef alındı

MİT DEVREDE
Kirli bir oyunun fitili ateşlemeye çalışan provokatörlere karşı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sahada.

MİT'ten yapılan açıklama Türkiye içinde ve Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara müdahale edildiği belirtildi.

PROVOKATÖRLER YAKALANDI
"Provokatif eylemlerde bulunan kişiler yakalandı, gerekli işlemler yapıldı." denildi. Açıklamada,"Olayları takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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