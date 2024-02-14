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Berat Albayrak'a attığı iftiralarla ilgili tekzip yayımlayan CHP fondaşı Halk TV'ye sert tepki: "Müfteriliğin sonu zillettir"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iftira ve karalama kampanyalarına devam eden CHP fondaşı Halk TV, eski hakem Deniz Ateş Bitnel'in sadece duyumdan ibaret olan asılsız iddialarıyla ilgili tekzip ve düzeltme metni yayımladı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, "Halk TV, "Biz öyle kepaze, öyle rezil, öyle utanmaz bir kanalız ki, Türkiye'ye enerjide ve üretim ekonomisinde dev hizmetler veren Sayın Berat Albayrak'ı karalamak için yıllar yılı atmadığımız iftira kalmadı..." deseydi kendileri için daha hafif kalır, daha az yaralayıcı olurdu, o derece. Ne diyelim, müfteriliğin sonu zillettir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 08:45 Güncelleme 14 Şubat 2024, 08:45
Berat Albayrak’a attığı iftiralarla ilgili tekzip yayımlayan CHP fondaşı Halk TV’ye sert tepki: Müfteriliğin sonu zillettir

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında fondaş Halk TV yayınladığı bir programda asılsız iddialar ortaya atıldığını kabul ederek ve hiçbir dayanağı olmayan bu iddialar sonrası 12 Şubat akşamı tekzip ve düzeltme metni yayımladı.

CHP fondaşı yaptığı hizmetleri tek tek saydı

ASILSIZ VE YALAN HABER

Fondaş Halk TV Türkiye'nin tam bağımsız enerji mücadelesinin mimarlarından olan Berat Albayrak hakkında yalan ve asılsız haber yaptığını kabul etti.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Ortaya atılan bu iddialar sonrası Şirin Payzın'ın programında tekzip ve düzeltme yayımlandı.

SAYISIZ HİZMET TEK TEK ANLATILDI

Eski Hakem Deniz Ateş Bitnel'in sadece duyumdan ibaret olan asılsız iddiaları sonrası Fondaş Halk TV'de yayınlanan tekzipte Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde bu ülkeye verdiği sayısız hizmet tek tek anlatıldı.

MÜFTERİLİĞİN SONU ZİLLETTİR

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, "Halk TV, "Biz öyle kepaze, öyle rezil, öyle utanmaz bir kanalız ki, Türkiye'ye enerjide ve üretim ekonomisinde dev hizmetler veren Sayın Berat Albayrak'ı karalamak için yıllar yılı atmadığımız iftira kalmadı..." deseydi kendileri için daha hafif kalır, daha az yaralayıcı olurdu, o derece. Ne diyelim, müfteriliğin sonu zillettir." ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Halk TV'deki Şirin Payzın'ın programında tekzip ve düzeltme yayımlandı.CHP yandaşı Halk TV'deki Şirin Payzın'ın programında tekzip ve düzeltme yayımlandı.

İşte Tuna'nın 14 Şubat 2024 tarihli yazısı:

Yahudilerin "soykırım mağduru" olmalarını araçsallaştırarak dünya sisteminde elde ettikleri ayrıcalıklı konumu yıllar yılı tepe tepe kullanan İsrail'in, Lahey'de 26 Ocak 2024'te Uluslararası Adalet Divanı tarafından "soykırım zanlısı" olarak yargılanmasına karar verildiği an "Şimdi top bizde!" dedim.
Neden mi?

Türkiye'nin öncülüğünde İspanya'dan Pakistan'a, Küba'dan Malezya'ya, Brezilya'dan Mısır'a kadar birçok ülkenin katılacağı "insani yardım koalisyonu" kurularak Gazze'ye havadan yardım ulaştırılabileceğini düşünmüştüm.

Arkadaşlar "Çok güzel olur ama İsrail engel olur!.." dediler. "BM'nin tanıdığı Filistin Devleti'ne ait topraklar arasında yer alan Gazze'ye yardım yapılmasına engel olurlarsa, bedelini öderler!" dedim, "Zaten bu nedenle yardımları sivil toplum örgütleri eliyle değil, (Uluslararası Adalet Divanı'nın mezkûr kararı çerçevesinde) bizzat devletlerin ulaştırması gerekir..."

Ortanca oğlum bu konuşmamdan günler sonra Davutoğlu'nun benzer bir konuşma yaptığını haber verince, "Bu kadar duyarlı olduğu için mi Filistin direnişçilerine 'terörist' diyen Özgür Özel'lerin partisiyle ittifak kurdu?.." demedim. "Aklın yolu birdir" dedim.

Dahası, "Hakikatin hatırı her şeyin üstündedir" diskuru gereğince, memnuniyet duydum.

Lakin oğlum bu kadarla kalmayıp, Middle East Eye'a verdiği söz konusu demeçten bahisle Davutoğlu'nun İngilizcesinin bayağı kötü olduğunu söyledi.
"Karıştırmış olmayasın oğlum" dedim, "İngilizce'si kötü olan Abdullah Gül'dü."

Şaka bir yana da böyle giderse merhum Oktay Sinanoğlu gibi her yurdum insanının İngilizce'sine "Tarzanca" diyeceğinden korktum. "Herkes sizin gibi İngilizce konuşmak zorunda değil" diye çıkıştım. "Alakası yok baba!" dedi, "Mesela Berat Albayrak'ın İngilizcesi çok iyi, ona bir şey diyor muyum!"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakEski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

"Aman oğlum!" dedim, "Davutoğlu'nun kulağına gitmesin, zaten Berat Bey'e takıntılı, bir de İngilizce üzerinden takıntı yapmasın!"
(..............................)

Hazrete geçen gün bir internet kanalında tesadüf ettim; baktım, "Berat Albayrak yüzünden başbakanlığım elimden gitti" demeye getiriyor. Sizin anlayacağınız takıntısı aynen devam ediyor.
Şuna da bir türlü karar veremedi: Bazen "Erdoğan aldı elimden başbakanlığı" diyor, bazen de "AK Parti'deki yanlışları görünce istifa ettim..." diyor.

Takıntı deyip geçmeyin, çok zordur. Allah düşmanıma vermesin. Obsesif Kompülsif Bozukluktan kurtulmak için beynini aldırmaya kalkışanlar bile var diyeyim de, varın gerisini siz hesap edin!..

Eski hakemlerimizden Deniz Ateş Bitnel'in sorunu "Berat Bey takıntısı" değil, algı operatörlerinin oluşturduğu Berat Bey algısının peşine takılmak. Tıpkı ambulans peşine takılan uyanık sürücüler misali.
E ne yapsın biçare!
Bir futbolcu kırmızı kart gösterdiği için hakemlik hayatı bitmişti.


"Hakemlik hayatın neden bitti?" sorusuna ne cevap verecekti? "Bir futbolcudan kırmızı kart gördüğüm için" diyemezdi.
Gerçi bir defasında, "Salih Dursun'a hakkımı helal etmiyorum" demişti ama ömür boyu bu utançla yaşayamazdı.
Aklı sıra uyanıklık yaptı...

Berat Albayrak'a her türlü iftiraya sonuna kadar açık olan CHP yandaşı kanallardan Halk TV'de "Hakemlik hayatımı Berat Albayrak bitirdi..." diyerek hem utançtan kurtulmak hem de ucuz muhalif kahramanlardan olmak istedi.
Lakin, Berat Bey avukatı vasıtasıyla Halk TV'de öyle bir tekzip yayımlattı ki rezil rüsva oldular.

O kadar ki...
Halk TV, "Biz öyle kepaze, öyle rezil, öyle utanmaz bir kanalız ki, Türkiye'ye enerjide ve üretim ekonomisinde dev hizmetler veren Sayın Berat Albayrak'ı karalamak için yıllar yılı atmadığımız iftira kalmadı..." deseydi kendileri için daha hafif kalır, daha az yaralayıcı olurdu, o derece.
Ne diyelim, müfteriliğin sonu zillettir.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak


MİLLİ ENERJİ POLİTİKASININ MİMARİ

Öte yandan Türkiye'nin bağımsız enerji mücadelesinin mimarlarından olan Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı yaptığı dönemde attığı adımlar meyvesini vermeye başladı.

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolunda atılan adımların yer aldığı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabının 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' başlıklı bölümünde petrol keşiflerinin yapılması için atılan adımlara ve mücadelelere de yer verilmişti.

HEDEFLER BİR BİR GERÇEKLEŞTİ

Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji Belgesi'ni yayınlayan Berat Albayrak, Türkiye'nin kendi sondaj gemileri ile arama yapması gerektiğini belirtmişti. Türkiye, Albayrak döneminde filoya kazandırılan sondaj gemileri ile makus talihini yenerek, 'Burada bir şey yok' denilerek kapatılan kuyulardan doğal gaz fışkırdığını keşfetti.

İşte Halk TV'de yayımlanan düzeltme ve tekzip metni:

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

TEKZİP VE DÜZELTME METNİ

Halk TV'de 20.12.2023 tarihinde yayınlanan 'Gözde Şeker ile Söz Sende' programında moderatör ve konuklar tarafından sayın Berat Albayrak hedef gösterilerek, tamamen kurgudan ibaret, gerçek dışı ve asılsız beyanlar ortaya atılmıştır.

Program konuğu spor yazarı Atilla Türker'in yönelttiği bir soru üzerine eski hakem Deniz Ateş Bitnel, hiçbir somut dayanağı olmamasına rağmen hakemliğinin sona ermesinde sayın Berat Albayrak'ın etkisi olduğunu ifade etmiş ve fakat kaynağının 'duyum' olduğunu belirterek, söylediklerinin olgusal temeli olmadığını da kabul etmiştir.

Albayrak'a iftira atan eski hakem Deniz Ateş BitnelAlbayrak'a iftira atan eski hakem Deniz Ateş Bitnel

Programda sayın Berat Albayrak ile üçüncü kişiler arasında hiç gerçekleşmeyen diyaloglar üzerinden asılsız ithamlar sarf edilirken konu bambaşka bir mecraya çekilmiş, futbol federasyonu, tahkim kurulu, spor kulüpleri ve bir kısım olaylar hakkında konuşmalar yapılmıştır.

Anılan konularla Berat Albayrak'ın hiçbir ilgisi olmamasına karşın son derece hasmane bir tutum sergilenerek, dakikalar boyunca sayın Berat Albayrak'ın eski döneme ait görüntüleri tam ekrandan yayına verilmiş ve alt yazıda devamlı surette ismi kullanılarak kamu husumeti oluşturulmaya çalışılmıştır.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Halk Tv yayınında müvekkil ile bağlantısız konular konuşulurken, büyük bir motivasyonla sayın Berat Albayrak'ın adının ve görüntülerinin yayınlanmasının iyi niyetli izahı bulunmamaktadır. Halk Tv isimli kanal üzerinden daha önce de sayın Berat Albayrak'ın kişilik haklarına yönelik saldırılar gerçekleşmiş ve bu saldırılar tekzibe konu olmuştur. Bundan sonraki süreçte de kuvvetle muhtemel işbu saldırı son olmayacak, görünürde haber kanalı olan Halk Tv üzerinden hukuksuz yayınlar devam edecektir.

Basın; kamuoyunu gerçek, güncel ve kamu yararına olan haberler ile bilgilendirmelidir. Asılsız ve karalama amacıyla yapılan haberler ile kamuoyunun yanıltılmasının basın etik değerleri ile bağdaşmadığı açıktır. Bilindiği üzere gerçek basın mensupları yayınlarında duyumlara değil olgusal temeli olan, en azından görünürde gerçeklik kriterini sağlayan haberlere yer verirler. Aksi halde ilgili yayının magazin programından farkı kalmayacak ve sözde haber programı, yanıltıcı bilgiyi alenen yayan bir dezenformasyon merkezi haline gelecektir.

Sayın Berat Albayrak'ın görevinden ayrılışının üzerinden üç sene geçmesine karşın, Türkiye'de mevcut futbol ikliminin konuşulduğu bir programda bahsi geçen kişi ve olaylarla ve hiçbir bağlantısının olmadığı konularla aleyhine kara propaganda yürütülmesinin sebebi, ülkemiz menfaatine yürütülen sayısız icraatlarıdır.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Sayın Berat Albayrak döneminde tam bağımsız Türkiye yolunda enerji arz güvenliğini sağlamak hedefiyle sürdürülebilir enerji altyapı sistemlerine yapılan yatırımlara; elektrik arzında dışa bağımlılığı bitirme hedefiyle hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemlerine, Rüzgar ve Hidroelektrik Enerji Santrallerine; temelleri atılan bor fabrikalarına; yılda 100 milyon tonun üzerinde yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihi rekorunun kırılmasına; 65 yıllık rüya olan Nükleer Enerjinin ülkemiz ile buluşturulmasına; mavi vatanda yeni bir çığır açan sondaj gemilerinin alımına, bu gemilerin Karadeniz'de tespit ettiği ve çok yakın zamanda Türk Milletinin hizmetine sunulacak olan yüz milyarlarca dolar değerindeki doğal gaz rezervine, kısacası ülkemiz hayrına yapılan sayısız işe imza atılmıştır.

Yine sayın Berat Albayrak'ın bakanlık görevini yürüttüğü süreç içerisinde yurt dışından yüzlerce ton altın ülkemize getirilmiş ve 2016 yılı sonunda yaklaşık 116 ton olan altın rezervlerinin 2020 yılı sonu itibariyle 458 tona ulaşmasını sağlanmıştır. Sayın Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlendiği süreçte dönemin pandemi koşulları ve yaşanan tarihi kur ataklarına rağmen Türkiye ekonomisi diğer ülke ekonomilerinden pozitif ayrışmış; bir yandan büyümüş ve bir yandan da cari fazla verebilmiştir. Bu başarıların yanı sıra Merkez Bankası, tarihinde görülmemiş bir şekilde toplam 165 milyar Türk Lirası'nin üzerinde kâr elde ederek rekor kırmıştır.

Görev süresi boyunca asılsız türlü iddialar ile hedef gösterilen sayın Berat Albayrak, görevinden ayrıldıktan sonra da aynı saldırılara muhatap bırakılmaya çalışılmakta olup bu ve benzeri gerçek dışı haberlere ilişkin olarak, hukuken sahip olduğu haklarını sonuna kadar kullanmaya devam edecektir.

Tekzibe konu programda, sayın Berat Albayrak ile herhangi bir ilgisi olmayan iddiaları iyi niyetten uzak ve basın etik değerleri ile bağdaşmayacak şekilde ortaya atan Halk TV'yi, Gözde Şeker ile Söz Sende programı moderatörünü ve konuklarını kınıyor ve cevabımızı kamuoyunun takdirine saygıyla sunuyoruz.

Sayın Berat ALBAYRAK vekili Av. İsa Sinan Göktaş

TANTANACILAR ÇILDIRDI

Öte yandan tekzip yayınını izleyen CHP yandaşları neye uğradığını şaşırdı. Berat Albayrak'ın Türkiye için yaptığı hizmetlerle ilgili reklam yapılıyor diyen bir CHP'li, "Berat Albayrak'ın avukatı, tekzip ayağına, Halk TV'de "icraatlerini" saydırarak reklam yapıyor iyi mi. Halk TV de 15 dk zorla bize Bakanlık dönemini dinlettiler yahu. TCMB'nin 165 Milyar TL kar etmesi de övündükleri arasındaydı." ifadelerini kullandı.

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