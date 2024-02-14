Berat Albayrak'a attığı iftiralarla ilgili tekzip yayımlayan CHP fondaşı Halk TV'ye sert tepki: "Müfteriliğin sonu zillettir"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında fondaş Halk TV yayınladığı bir programda asılsız iddialar ortaya atıldığını kabul ederek ve hiçbir dayanağı olmayan bu iddialar sonrası 12 Şubat akşamı tekzip ve düzeltme metni yayımladı.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, "Halk TV, "Biz öyle kepaze, öyle rezil, öyle utanmaz bir kanalız ki, Türkiye'ye enerjide ve üretim ekonomisinde dev hizmetler veren Sayın Berat Albayrak'ı karalamak için yıllar yılı atmadığımız iftira kalmadı..." deseydi kendileri için daha hafif kalır, daha az yaralayıcı olurdu, o derece. Ne diyelim, müfteriliğin sonu zillettir." ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Halk TV'deki Şirin Payzın'ın programında tekzip ve düzeltme yayımlandı.

İşte Tuna'nın 14 Şubat 2024 tarihli yazısı:

Yahudilerin "soykırım mağduru" olmalarını araçsallaştırarak dünya sisteminde elde ettikleri ayrıcalıklı konumu yıllar yılı tepe tepe kullanan İsrail'in, Lahey'de 26 Ocak 2024'te Uluslararası Adalet Divanı tarafından "soykırım zanlısı" olarak yargılanmasına karar verildiği an "Şimdi top bizde!" dedim.

Neden mi?



Türkiye'nin öncülüğünde İspanya'dan Pakistan'a, Küba'dan Malezya'ya, Brezilya'dan Mısır'a kadar birçok ülkenin katılacağı "insani yardım koalisyonu" kurularak Gazze'ye havadan yardım ulaştırılabileceğini düşünmüştüm.



Arkadaşlar "Çok güzel olur ama İsrail engel olur!.." dediler. "BM'nin tanıdığı Filistin Devleti'ne ait topraklar arasında yer alan Gazze'ye yardım yapılmasına engel olurlarsa, bedelini öderler!" dedim, "Zaten bu nedenle yardımları sivil toplum örgütleri eliyle değil, (Uluslararası Adalet Divanı'nın mezkûr kararı çerçevesinde) bizzat devletlerin ulaştırması gerekir..."



Ortanca oğlum bu konuşmamdan günler sonra Davutoğlu'nun benzer bir konuşma yaptığını haber verince, "Bu kadar duyarlı olduğu için mi Filistin direnişçilerine 'terörist' diyen Özgür Özel'lerin partisiyle ittifak kurdu?.." demedim. "Aklın yolu birdir" dedim.

Dahası, "Hakikatin hatırı her şeyin üstündedir" diskuru gereğince, memnuniyet duydum.



Lakin oğlum bu kadarla kalmayıp, Middle East Eye'a verdiği söz konusu demeçten bahisle Davutoğlu'nun İngilizcesinin bayağı kötü olduğunu söyledi.

"Karıştırmış olmayasın oğlum" dedim, "İngilizce'si kötü olan Abdullah Gül'dü."



Şaka bir yana da böyle giderse merhum Oktay Sinanoğlu gibi her yurdum insanının İngilizce'sine "Tarzanca" diyeceğinden korktum. "Herkes sizin gibi İngilizce konuşmak zorunda değil" diye çıkıştım. "Alakası yok baba!" dedi, "Mesela Berat Albayrak'ın İngilizcesi çok iyi, ona bir şey diyor muyum!"