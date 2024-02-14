Berat Albayrak'a attığı iftiralarla ilgili tekzip yayımlayan CHP fondaşı Halk TV'ye sert tepki: "Müfteriliğin sonu zillettir"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Halk Tv yayınında müvekkil ile bağlantısız konular konuşulurken, büyük bir motivasyonla sayın Berat Albayrak'ın adının ve görüntülerinin yayınlanmasının iyi niyetli izahı bulunmamaktadır. Halk Tv isimli kanal üzerinden daha önce de sayın Berat Albayrak'ın kişilik haklarına yönelik saldırılar gerçekleşmiş ve bu saldırılar tekzibe konu olmuştur. Bundan sonraki süreçte de kuvvetle muhtemel işbu saldırı son olmayacak, görünürde haber kanalı olan Halk Tv üzerinden hukuksuz yayınlar devam edecektir.
Basın; kamuoyunu gerçek, güncel ve kamu yararına olan haberler ile bilgilendirmelidir. Asılsız ve karalama amacıyla yapılan haberler ile kamuoyunun yanıltılmasının basın etik değerleri ile bağdaşmadığı açıktır. Bilindiği üzere gerçek basın mensupları yayınlarında duyumlara değil olgusal temeli olan, en azından görünürde gerçeklik kriterini sağlayan haberlere yer verirler. Aksi halde ilgili yayının magazin programından farkı kalmayacak ve sözde haber programı, yanıltıcı bilgiyi alenen yayan bir dezenformasyon merkezi haline gelecektir.
Sayın Berat Albayrak'ın görevinden ayrılışının üzerinden üç sene geçmesine karşın, Türkiye'de mevcut futbol ikliminin konuşulduğu bir programda bahsi geçen kişi ve olaylarla ve hiçbir bağlantısının olmadığı konularla aleyhine kara propaganda yürütülmesinin sebebi, ülkemiz menfaatine yürütülen sayısız icraatlarıdır.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Sayın Berat Albayrak döneminde tam bağımsız Türkiye yolunda enerji arz güvenliğini sağlamak hedefiyle sürdürülebilir enerji altyapı sistemlerine yapılan yatırımlara; elektrik arzında dışa bağımlılığı bitirme hedefiyle hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemlerine, Rüzgar ve Hidroelektrik Enerji Santrallerine; temelleri atılan bor fabrikalarına; yılda 100 milyon tonun üzerinde yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihi rekorunun kırılmasına; 65 yıllık rüya olan Nükleer Enerjinin ülkemiz ile buluşturulmasına; mavi vatanda yeni bir çığır açan sondaj gemilerinin alımına, bu gemilerin Karadeniz'de tespit ettiği ve çok yakın zamanda Türk Milletinin hizmetine sunulacak olan yüz milyarlarca dolar değerindeki doğal gaz rezervine, kısacası ülkemiz hayrına yapılan sayısız işe imza atılmıştır.
Yine sayın Berat Albayrak'ın bakanlık görevini yürüttüğü süreç içerisinde yurt dışından yüzlerce ton altın ülkemize getirilmiş ve 2016 yılı sonunda yaklaşık 116 ton olan altın rezervlerinin 2020 yılı sonu itibariyle 458 tona ulaşmasını sağlanmıştır. Sayın Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlendiği süreçte dönemin pandemi koşulları ve yaşanan tarihi kur ataklarına rağmen Türkiye ekonomisi diğer ülke ekonomilerinden pozitif ayrışmış; bir yandan büyümüş ve bir yandan da cari fazla verebilmiştir. Bu başarıların yanı sıra Merkez Bankası, tarihinde görülmemiş bir şekilde toplam 165 milyar Türk Lirası'nin üzerinde kâr elde ederek rekor kırmıştır.
Görev süresi boyunca asılsız türlü iddialar ile hedef gösterilen sayın Berat Albayrak, görevinden ayrıldıktan sonra da aynı saldırılara muhatap bırakılmaya çalışılmakta olup bu ve benzeri gerçek dışı haberlere ilişkin olarak, hukuken sahip olduğu haklarını sonuna kadar kullanmaya devam edecektir.
Tekzibe konu programda, sayın Berat Albayrak ile herhangi bir ilgisi olmayan iddiaları iyi niyetten uzak ve basın etik değerleri ile bağdaşmayacak şekilde ortaya atan Halk TV'yi, Gözde Şeker ile Söz Sende programı moderatörünü ve konuklarını kınıyor ve cevabımızı kamuoyunun takdirine saygıyla sunuyoruz.
Sayın Berat ALBAYRAK vekili Av. İsa Sinan Göktaş
TANTANACILAR ÇILDIRDI
Öte yandan tekzip yayınını izleyen CHP yandaşları neye uğradığını şaşırdı. Berat Albayrak'ın Türkiye için yaptığı hizmetlerle ilgili reklam yapılıyor diyen bir CHP'li, "Berat Albayrak'ın avukatı, tekzip ayağına, Halk TV'de "icraatlerini" saydırarak reklam yapıyor iyi mi. Halk TV de 15 dk zorla bize Bakanlık dönemini dinlettiler yahu. TCMB'nin 165 Milyar TL kar etmesi de övündükleri arasındaydı." ifadelerini kullandı.