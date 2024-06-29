Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı

10 sene önce ülkesinde yaşanan iç savaş sebebiyle Türkiye'ye sığınan, Türkçeyi öğrenerek eğitim hayatını ülkemizde sürdüren ve bu sene tam burslu olarak dünyanın en prestijli mühendislik okullarından Caltech'ten kabul alan Muhammed Halil, 2023-2024 mezunlarını temsilen bir konuşma yaptı. Okul derece ödülünü ülkesini terk etmek zorunda kalmış ya da kendi topraklarında soykırıma uğramış çocuklara ithaf eden Muhammed, arkadaşlarına dayanışma, üretkenlik ve ortak gaye ile daha iyi bir geleceğin mümkün olacağını ve bölgenin sorunlarının çözülebileceğini ifade etti.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'ın konuşmalarının da yer aldığı tören, öğrencilerin diplomalarını alması ve toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.