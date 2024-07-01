Canavar anne Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıkıyor! Gözler verilecek kararda

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Ac i'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok , kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı. Anne-oğlu 18 Haziran'da farklı saatlerde mahkemedeydi. Eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki davada ikinci duruşma önce 27 Haziran'a ardından ise 1 Temmuz'a ertelendi.

Duruşmanın, Türkiye saati ile 21.00'da görülmesi bekleniyor.

2 FARKLI AVUKAT SAVUNACAK

Eylem Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak.

İADE EDİLEBİLİR

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Başsavcılığa gönderilen Tam Henen imzalı mektupta, "Türkiye hükümetinden gayriresmi alınan yeni bilgilere dayanarak" Eylem Tok'un iadesinin uygun olduğu belirtildi.

Mektupta, "(ABD) Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin başlangıçta iadesini talep ettiği Eylem Tok'a ilişkin her iki suçun da ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını belirlediğini unutmayın." ifadesi yer aldı.

Tok'un başlangıçta, "yalnızca bir suçluyu koruma suçlamasının değerlendirilmesi üzerine" mahkemeye gönderilmesi gerektiğinin düşünüldüğü ancak Türkiye'nin sunduğu yeni bilgilerde, "delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi suçların da işlendiğinin anlaşıldığı aktarılan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Buna göre, Türkiye yeni bilgileri anlaşmanın gerektirdiği şekilde diplomatik kanaldan, resmi olarak Bakanlığa (ABD Dışişlerine) sunduğunda yeni bir beyanname imzalanmasını bekliyorum ve Bakanlığın anlaşma kapsamında Türkiye'nin orijinal talebindeki her iki suçun da iade edilebilir suçlar olduğuna inandığımı açıkça belirtiyorum."

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Eylem Tok ile oğlunun gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Operasyonu gerçekleştiren Boston polisinin kamerasına yansıyan görüntülerde cani anne Tok ile oğlu lüks bir araçta yakalandı.

Görüntülerde anne Eylem Tok'un tanınmamak için siyah ve uzun olan saçlarını sarıya boyatıp kestirdiği ise dikkatlerden kaçmadı.

Timur Cihantumur'un ise elleri kelepçeliyken, 'Beni mahkemeye mi götürüyorsunuz' diye sorduğu görüldü.