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Canavar anne Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıkıyor! Gözler verilecek kararda

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok bugün ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 07:12 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:27
Canavar anne Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıkıyor! Gözler verilecek kararda

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.

Anne-oğlu 18 Haziran'da farklı saatlerde mahkemedeydi. Eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki davada ikinci duruşma önce 27 Haziran'a ardından ise 1 Temmuz'a ertelendi.

Timur Cihantimur'un yakalanma anı kamerada!

İKİNCİ DURUŞMA BUGÜN
Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci duruşma (1 Temmuz) bugün gerçekleşecek.

Duruşmanın, Türkiye saati ile 21.00'da görülmesi bekleniyor.

2 FARKLI AVUKAT SAVUNACAK
Eylem Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak.

İADE EDİLEBİLİR
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Başsavcılığa gönderilen Tam Henen imzalı mektupta, "Türkiye hükümetinden gayriresmi alınan yeni bilgilere dayanarak" Eylem Tok'un iadesinin uygun olduğu belirtildi.

Mektupta, "(ABD) Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin başlangıçta iadesini talep ettiği Eylem Tok'a ilişkin her iki suçun da ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını belirlediğini unutmayın." ifadesi yer aldı.

Tok'un başlangıçta, "yalnızca bir suçluyu koruma suçlamasının değerlendirilmesi üzerine" mahkemeye gönderilmesi gerektiğinin düşünüldüğü ancak Türkiye'nin sunduğu yeni bilgilerde, "delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi suçların da işlendiğinin anlaşıldığı aktarılan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Buna göre, Türkiye yeni bilgileri anlaşmanın gerektirdiği şekilde diplomatik kanaldan, resmi olarak Bakanlığa (ABD Dışişlerine) sunduğunda yeni bir beyanname imzalanmasını bekliyorum ve Bakanlığın anlaşma kapsamında Türkiye'nin orijinal talebindeki her iki suçun da iade edilebilir suçlar olduğuna inandığımı açıkça belirtiyorum."

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Eylem Tok ile oğlunun gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Operasyonu gerçekleştiren Boston polisinin kamerasına yansıyan görüntülerde cani anne Tok ile oğlu lüks bir araçta yakalandı.

Eylem Tok ve oğlunun yakalanma anı kamerada!

Görüntülerde anne Eylem Tok'un tanınmamak için siyah ve uzun olan saçlarını sarıya boyatıp kestirdiği ise dikkatlerden kaçmadı.

Timur Cihantumur'un ise elleri kelepçeliyken, 'Beni mahkemeye mi götürüyorsunuz' diye sorduğu görüldü.

CİHANTİMUR'UN AVUKATINDAN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ DİLEKÇE
Cihantimur'un avukatı Victoria Kelleher, müvekkilinin iade davası karara bağlanana kadar kefaletle şartlı olarak tahliye edilmesi için mahkemeye sunduğu ek dilekçede, müvekkilinin Türk basınında yer alan video görüntülerinde mahremiyetinin aşırı derecede ihlal edildiğini savundu.

Avukat Kelleher, müvekkilinin yakalandığı sırada polis memurunun Cihantimur'un kıyafetinin üstünden bacaklarına ve kalçalarına dokunarak elle üst araması yaptığını ve görüntülerde bunların yer aldığını belirtti.

Avukatı, Türkiye'de yayınlanan görüntülerde Cihantimur'un yüzü kapatılmış olsa da görüntülerdeki sesler ve başıyla vücudunun görünen kısımları değerlendirildiğinde kimliğinin açıkça anlaşıldığını belirtti.

HUKUKA AYKIRIDIR SAVUNMASI

VOA'nın haberine göre; Kelleher, bu videonun Türk basınında yayınlanması ve kamuoyuna yansıması, Cihantimur'un bir genç olarak mahremiyetinin aşırı derecede ihlal edilmesi nedeniyle hukuka aykırıdır dedi.



TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR
Annesi ile aynı davada yargılanan Timur Cihantimur, hakkında ise 18 ve 21 Haziran tarihlerinde görülen duruşmalarda tutukluk halinin devamına karar verildi.

Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur hakkında avukatlarının yaptığı kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma başvurusuna dair mahkeme henüz bir karar vermedi.

Eylem Tok ve oğlu hakim karşısında

NELER OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

ABD'de sürekli yer değiştiren ikilinin son olarak 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede lüks bir rezidansa yerleştiği tespit edildi.

46 BİNLİK OKUL GEZDİLER

Anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdiklerini de ortaya çıktı.

YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT ELE GEÇİRİLDİ
Tok ve oğlunun evinde yapılan aramada 5000 dolar bulunduğu belirtildi.

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