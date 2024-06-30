Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile görüştü





Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile görüşmesinde Gazze'deki son durum ele alınarak, savaşın bölgesel düzeye yayılma riski değerlendirildi. Bakan Fidan, Lübnan'da gerilimin artmasının Irak ve Suriye'ye de olumsuz yansımaları olacağını kaydetti. Görüşmede ayrıca terörle mücadele konusu ile ekonomi ve ulaştırma alanlarındaki ikili meseleler görüşüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN