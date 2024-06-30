PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son durum ele alınarak, savaşın bölgesel düzeye yayılma riski değerlendirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 20:49 Güncelleme 30 Haziran 2024, 20:49
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile görüştü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile görüşmesinde Gazze'deki son durum ele alınarak, savaşın bölgesel düzeye yayılma riski değerlendirildi. Bakan Fidan, Lübnan'da gerilimin artmasının Irak ve Suriye'ye de olumsuz yansımaları olacağını kaydetti. Görüşmede ayrıca terörle mücadele konusu ile ekonomi ve ulaştırma alanlarındaki ikili meseleler görüşüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA