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Marmara bölgesi dikkat! Özel uyarı verildi! İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Bursa...

Ülkenin birçok bölgesinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken, belirli bölgelerde şiddetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağışlar da etkili olacak. Vatandaşların hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları önemle tavsiye ediliyor.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 09:20 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 09:20
Marmara bölgesi dikkat! Özel uyarı verildi! İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Bursa...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde devam eden aşırı sıcaklara ve bazı bölgelerde beklenen kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtınalara karşı vatandaşları uyardı. MGM tarafından yayımlanan yeni hava durumu haritasına göre, özellikle Aydın ilinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

AYDIN İÇİN UYARI VERİLDİ

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Aydın il genelinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada"Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazar ve Pazartesi Aydın il genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (50-70 km/s) ve kısa süreli fırtına (80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kuzeydoğu kesimlerde beklenen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Aydın, Bursa, İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa.

HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Yağış riskine karşı dikkatli olun! Hava sıcaklığı...HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Yağış riskine karşı dikkatli olun! Hava sıcaklığı...
HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Yağış riskine karşı dikkatli olun! Hava sıcaklığı...

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