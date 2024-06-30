Marmara bölgesi dikkat! Özel uyarı verildi! İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Bursa...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde devam eden aşırı sıcaklara ve bazı bölgelerde beklenen kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtınalara karşı vatandaşları uyardı. MGM tarafından yayımlanan yeni hava durumu haritasına göre, özellikle Aydın ilinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada"Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazar ve Pazartesi Aydın il genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (50-70 km/s) ve kısa süreli fırtına (80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.