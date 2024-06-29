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Ayhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme! Serdar Sertçelik'le ses kaydı çıkan polislerin soruşturması tamamlandı

Ankara’da Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası olan Serdar Sertçelik ile polis şefi Şevket Demircan’ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve aynı şubede görevli Ufuk Gültekin’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan cezalandırma talep edilirken Türkiye’ye iadesi beklenen Serdat Sertçelik’in dosyası ayrıldı.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 21:34 Güncelleme 29 Haziran 2024, 22:30
Ayhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme! Serdar Sertçelik’le ses kaydı çıkan polislerin soruşturması tamamlandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması kapsamında 6'sı emniyet mensubu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması tamamlandı. Edinilen bilgiye göre, iddianame Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik "şüpheli" olarak yer aldı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
İddianamenin kabulü halinde şüphelilerden Öner, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla, emniyet mensubu diğer şüpheliler Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapisle yargılanacak.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
Sivil şüphelilerden Kopuk, "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar; Kaçan, Çotuk, Kubat ve Sertçelik ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

SERTÇELİK'İN DOSYASI AYRILDI
Savcılık, şüpheliler hakkında TCK'nin "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlığı altındaki 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçundan yürütülen soruşturmayı ayırarak, başka bir soruşturma numarası altında yürütülmesini kararlaştırdı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının sanığı olan ve kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik hakkındaki soruşturmayı da savunmasının alınamaması nedeniyle ayırdı.

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