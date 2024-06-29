Ayhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme! Serdar Sertçelik’le ses kaydı çıkan polislerin soruşturması tamamlandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması kapsamında 6'sı emniyet mensubu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanık Ü5 ifadelerini geri çekti! Mahkeme salonu karıştı 'Ayhan Bora Kaplan' davasında gizli tanık Ü5 ifadelerini geri çekti! Mahkeme salonu karıştı Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması tamamlandı. Edinilen bilgiye göre, iddianame Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik "şüpheli" olarak yer aldı. İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

İddianamenin kabulü halinde şüphelilerden Öner, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla, emniyet mensubu diğer şüpheliler Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapisle yargılanacak.