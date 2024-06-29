Yunanistan’ın eski başbakanı sosyalist Aleksis Çipras’tan burjuva Koç Üniversitesi’nde Türkçe slogan: ’’Boyun Eğme!’’

ÇİPRAS'TAN İMAMOĞLU'NA ZİYARET
Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, 2 gün önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de gerçekleştirilen bu ziyareti, İstanbul'u modern, kapsayıcı ve yeşil bir metropol megakente dönüştürme çabalarını görüşmek üzere yaptıklarını aktarmıştı.
ALEKSİS ÇİPRAS KİMDİR?
Alexios (Alexis) Çipras, 28 Temmuz 1974'te Atina'da doğdu. 2009 Yunan yasama seçimi yılında Yunan Parlamentosu üyesi seçildi ve Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) sekretaryası tarafından oy birliğiyle meclis grup başkanlığı görevine getirildi.
6 Mayıs 2012 tarihinde yapılan seçimde liderliğini yaptığı SYRIZA koalisyonu 2009'da %4,60 olan oy oranını %16,77'ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti.[11] Seçimden sonra hükûmet kurmak üzere görevlendirilen liderlerden biri de kendisiydi. Fakat AB yanlısı partilerin işbirliğini kabul etmemesi ile seçimlerin yenilenmesi zorunluluğu doğdu.
17 Haziran 2012 tarihinde yapılan seçimde oy oranını %27'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu.[12] 25 Ocak 2015 Yunanistan genel seçimlerinde ise SYRIZA %36,29 ile seçimde en çok oyu alan parti oldu.[13] Çipras, 26 Ocak 2015 tarihinde Yunanistan başbakanı oldu. 20 Ağustos 2015 tarihinde, ekonomik nedenlerden dolayı erken seçim yolunu açmak için istifa ettiğini açıkladı.
PARTİSİ NEYİ TEMSİL EDİYOR?
SYRİZA'nın kurucusu demokratik sosyalist bir parti olan Synaspismos'tur. Bunun dışında SYRİZA'nın içerisinde sosyal demokrasi, ekolojik sosyalizm ve Marksizm-Leninizm başta olmak üzere diğer sol ideolojileri benimseyen birçok grup ve üye bulunmaktadır. Koalisyon, söylem olarak sol popülizme de yakınlık göstermektedir. Düzen karşıtı olarak nitelendirilmekle birlikte, SYRİZA temel amacını sol görüşlerini terk etmeden geniş bir ilerici cephe haline gelmek olarak açıklamıştır.
İKTİDARDAN NEDEN DÜŞTÜ?
Çipras, 2015'te iktidara gelmesinin ardından Yanis Varoufakis, Maliye Bakanı oldu.
Varoufakis, ekibine yoksulluğu azaltmak,, borçların silinmesi, hastalıkların kontrol altına alınması gibi konularda uluslararası çalışmalarıyla tanınan Prof. Jeffrey Sachs gibi iktisatçıları aldı. Tüm bunların ardından Varoufakis, Syriza lideri Aleksis Çipras ile yollarını ayırdı.
Çipras, Merkel liderliğindeki küresel bankacılara krizden çıkış yolu olarak, "kemer sıkayım, 50 milyar Euro'luk özelleştirme yapayım, siz de borcu indirin" önerisinde bulundu.
Varoufakis "kemer sıkmam, özelleştirme yapmam, borcu indirin!" görüşünü savunuyordu, böylece bakanlığı 5 ay sürdü.
AB bankalarının dediklerini yapan Çipras ise sonraki seçimde büyük oranda oy kaybederek iktidardan düştü.