PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yunanistan'ın eski başbakanı sosyalist Aleksis Çipras'tan burjuva Koç Üniversitesi'nde Türkçe slogan: ''Boyun Eğme!''

Eski Yunan Başbakanı Aleksis Çipras, Koç Üniversitesi’nin Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirilen 30. Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Eski sosyalist Başbakan Çipras, kürsüde yaptığı konuşmasını Türkçe olarak ''Boyun Eğme'' diyerek bitirdi. Partisi ve hükümetinin karnesini büyük başarısızlıklarla dolduran Çipras, gençlere tavsiyelerde de bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 21:10 Güncelleme 29 Haziran 2024, 22:16
Yunanistan’ın eski başbakanı sosyalist Aleksis Çipras’tan burjuva Koç Üniversitesi’nde Türkçe slogan: ’’Boyun Eğme!’’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eski Yunan Başbakanı Aleksis Çipras, Koç Üniversitesi'nin Rumelifeneri Kampüsü'nde gerçekleştirilen 30. Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Eski sosyalist Başbakan Çipras, kürsüde yaptığı konuşmasını Türkçe olarak ''Boyun Eğme'' diyerek bitirdi.

Alexis Çipras'tan Türkçe slogan: ''Boyun Eğme!''

FAHRİ DOKTORA VERİLDİ

Yunanistan'ın 2018-2019 yılları arasında Dışişleri Bakanı ve 2015-2019 yılları arasında Başbakanı olarak görev yapan Radikal Sol Koalisyon Partisi'nin (SYRİZA) sosyalist lideri olan Aleksis Çipras, Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. 1488 öğrencinin mezun olmak için düzenlediği törene çok sayıda kişi katıldığı mezuniyete, Koç Üniversitesi heyeti, Aleksis Çipras'ı fahri doktora unvanı vermek ve konuşma yapması için davet etti.

ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Solcu kimliği ile tanınan ve gençliğinde öğretilen komünist dogmaya sadık kalarak, "halk düşmanlarını" eleştiren Çipras'ın, konuşmasını Komünist Parti'nin sloganı olarak bilinen ''Boyun Eğme'' sloganıyla bitirmesi ağır eleştirilere sahne oldu. Bu konuşmayı Türkiye'nin en pahalı üniversiteleri sıralamasında birinci sırayı kaptırmayan Koç Üniversitesi'nde yapması medyada tiye alındı.

Bunun sebebi olarak; yoksul ve alt gelir grubunun haklarını savunduğunu iddia eden Çipras'ın, kapitalist sistemin en üst tabakasında kabul edilen burjuva sınıfına hitap etmesi gerekçe gösterildi.

Çipras'ın artık herhangi bir sosyalistliğinin kalmadığını ifade eden kullanıcılar, her yıl milyonlarca liranın döndüğü okulda, solculuk oynamanın komik olduğu görüşündeler.

Öte yandan, Çipras'a edilen bu davetin, Koç Üniversitesi'nin kendi reklamını yapmak için düzenlendiği iddiaları da yorumlar arasındaydı.

GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Törende kürsüde konuşan Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, gençlere tavsiyeler verdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bir şeyleri değiştirme gücüne sahip olmanın elbette zorlukları vardır. Hayattaki amaçlarınızı gerçekleştirmek elbette önemlidir. Ancak, zorlukların en büyüğü sahip olduğunuz gücü nasıl kullandığınızdır: Başkalarını dinleyecek sabrı gösterecek misiniz? Başarısızlıklarınızı kabul edecek cesaretiniz olacak mı? Kendinizden daha zayıf olanlarla dayanışma içine girebilecek misiniz? Pek çok kez başarılı, pek çok kez de başarısız olacaksınız. Etrafınızdaki dünya değiştikçe nasıl gelişim göstereceğinizi ve hangi ilkeleri savunduğunuzu her zaman düşünmelisiniz.

NAZIM HİKMET'TEN ALINTI

Nazım Hikmet'in şiirinden bir dizeyi anımsatan Aleksis Çipras, "Ünlü şairiniz 'En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır' diyordu. İşte Doğu Akdeniz tam da bu deniz olmalı. Karşılıklı egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza saygı denizi. Bir barış ve iş birliği denizi." ifadelerini kullandı.

TÜRKÇE MESAJ: "BOYUN EĞMEYİN"

Gençlere cesur olmalarını tavsiye eden Aleksis Çipras, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

Bundan tam bir yıl önce, partimin genel başkanı olarak 15 yıl boyunca görev yaptıktan sonra siyasetin ön saflarından ayrılma kararımı kamuoyuna açıkladım. Birkaç gün sonra Atina'nın merkezi bir caddesinde yürürken genç bir Türk yanıma geldi ve bana pes etmememi söyleyerek beni hayli şaşırttı. 'Türkiye'de bizim bir sözümüz vardır' dedi: 'Boyun eğme!' Bunu her zaman hatırlayacağım. Uğruna savaşmak zorunda kalacağınız her şey için: hayatlarınız, ülkeniz, aileleriniz ya da geleceğiniz için. İlkelerinizi korurken gelişmeye devam etmelisiniz. Ve şunu asla unutmayın: 'Boyun eğmeyin!'

ÇİPRAS'TAN İMAMOĞLU'NA ZİYARET

Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, 2 gün önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de gerçekleştirilen bu ziyareti, İstanbul'u modern, kapsayıcı ve yeşil bir metropol megakente dönüştürme çabalarını görüşmek üzere yaptıklarını aktarmıştı.

ALEKSİS ÇİPRAS KİMDİR?

Alexios (Alexis) Çipras, 28 Temmuz 1974'te Atina'da doğdu. 2009 Yunan yasama seçimi yılında Yunan Parlamentosu üyesi seçildi ve Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) sekretaryası tarafından oy birliğiyle meclis grup başkanlığı görevine getirildi.

6 Mayıs 2012 tarihinde yapılan seçimde liderliğini yaptığı SYRIZA koalisyonu 2009'da %4,60 olan oy oranını %16,77'ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti.[11] Seçimden sonra hükûmet kurmak üzere görevlendirilen liderlerden biri de kendisiydi. Fakat AB yanlısı partilerin işbirliğini kabul etmemesi ile seçimlerin yenilenmesi zorunluluğu doğdu.

17 Haziran 2012 tarihinde yapılan seçimde oy oranını %27'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu.[12] 25 Ocak 2015 Yunanistan genel seçimlerinde ise SYRIZA %36,29 ile seçimde en çok oyu alan parti oldu.[13] Çipras, 26 Ocak 2015 tarihinde Yunanistan başbakanı oldu. 20 Ağustos 2015 tarihinde, ekonomik nedenlerden dolayı erken seçim yolunu açmak için istifa ettiğini açıkladı.

PARTİSİ NEYİ TEMSİL EDİYOR?

SYRİZA'nın kurucusu demokratik sosyalist bir parti olan Synaspismos'tur. Bunun dışında SYRİZA'nın içerisinde sosyal demokrasi, ekolojik sosyalizm ve Marksizm-Leninizm başta olmak üzere diğer sol ideolojileri benimseyen birçok grup ve üye bulunmaktadır. Koalisyon, söylem olarak sol popülizme de yakınlık göstermektedir. Düzen karşıtı olarak nitelendirilmekle birlikte, SYRİZA temel amacını sol görüşlerini terk etmeden geniş bir ilerici cephe haline gelmek olarak açıklamıştır.

İKTİDARDAN NEDEN DÜŞTÜ?

Çipras, 2015'te iktidara gelmesinin ardından Yanis Varoufakis, Maliye Bakanı oldu.

Varoufakis, ekibine yoksulluğu azaltmak,, borçların silinmesi, hastalıkların kontrol altına alınması gibi konularda uluslararası çalışmalarıyla tanınan Prof. Jeffrey Sachs gibi iktisatçıları aldı. Tüm bunların ardından Varoufakis, Syriza lideri Aleksis Çipras ile yollarını ayırdı.

Çipras, Merkel liderliğindeki küresel bankacılara krizden çıkış yolu olarak, "kemer sıkayım, 50 milyar Euro'luk özelleştirme yapayım, siz de borcu indirin" önerisinde bulundu.

Varoufakis "kemer sıkmam, özelleştirme yapmam, borcu indirin!" görüşünü savunuyordu, böylece bakanlığı 5 ay sürdü.

AB bankalarının dediklerini yapan Çipras ise sonraki seçimde büyük oranda oy kaybederek iktidardan düştü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Peş peşe orman yangınları: İzmir, Aydın, Çanakkale... | O bölgedeki vatandaşlar tahliye edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı
Sinan Oğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu itirafı: Ne teklif etti? Kazanırsak yönetemeyeceğiz dedi
Kedi kesildi... Kur’an-ı Kerim’e hakaret edildi! Alçak paylaşımları yapan Karargah409 hakkında soruşturma başlatıldı
Joe Biden’ın Donald Trump’a karşı performansı Time’a kapak oldu: Demokratlar panikte her şey karanlık
31 yılı tarihe gömdüler! İsviçre son şampiyon İtalya’yı 2-0’la sahadan silip EURO 2024’te çeyrek finale yükseldi... İşte atılan goller
Yunanistan’ın eski başbakanı sosyalist Aleksis Çipras’tan burjuva Koç Üniversitesi’nde Türkçe slogan: ’’Boyun Eğme!’’
ABD basını itiraf etti: Türk İHA’ları zirvede! Türkiye Çin’i geride bıraktı ABD’nin elini kolunu bağladı
İran’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı! Reformist Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili yarışacak
AK Parti’nin Kızılcahamam’daki Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın programı belli oldu
Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar
İzmir’deki ikinci ’Seçil Erzan’ vakasında şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu! 1 kişi tutuklandı
Yaprak Dökümü’nün kahveci Ahmet’i Yusuf Atala da içlerindeydi! Detaylara ulaşıldı! Dolandırıcılık yöntemleri pes dedirtti
TMO’ya karşı başlatılan kirli algıya sert tepki: 600’den fazla alım noktamızda bize gelen ürünlerin tamamını alacağız
Eylem Tok’un iade fikri FETÖ’cüleri panikletti! Elebaşı ve 227 örgüt yöneticisini korku sardı
SON DAKİKA