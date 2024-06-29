Yunanistan’ın eski başbakanı sosyalist Aleksis Çipras’tan burjuva Koç Üniversitesi’nde Türkçe slogan: ’’Boyun Eğme!’’

Yunanistan'ın 2018-2019 yılları arasında Dışişleri Bakanı ve 2015-2019 yılları arasında Başbakanı olarak görev yapan Radikal Sol Koalisyon Partisi'nin (SYRİZA) sosyalist lideri olan Aleksis Çipras, Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. 1488 öğrencinin mezun olmak için düzenlediği törene çok sayıda kişi katıldığı mezuniyete, Koç Üniversitesi heyeti, Aleksis Çipras'ı fahri doktora unvanı vermek ve konuşma yapması için davet etti.

Eski Yunan Başbakanı Aleksis Çipras , Koç Üniversitesi 'nin Rumelifeneri Kampüsü'nde gerçekleştirilen 30. Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Eski sosyalist Başbakan Çipras, kürsüde yaptığı konuşmasını Türkçe olarak ''Boyun Eğme'' diyerek bitirdi.

ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Solcu kimliği ile tanınan ve gençliğinde öğretilen komünist dogmaya sadık kalarak, "halk düşmanlarını" eleştiren Çipras'ın, konuşmasını Komünist Parti'nin sloganı olarak bilinen ''Boyun Eğme'' sloganıyla bitirmesi ağır eleştirilere sahne oldu. Bu konuşmayı Türkiye'nin en pahalı üniversiteleri sıralamasında birinci sırayı kaptırmayan Koç Üniversitesi'nde yapması medyada tiye alındı.

Bunun sebebi olarak; yoksul ve alt gelir grubunun haklarını savunduğunu iddia eden Çipras'ın, kapitalist sistemin en üst tabakasında kabul edilen burjuva sınıfına hitap etmesi gerekçe gösterildi.

Çipras'ın artık herhangi bir sosyalistliğinin kalmadığını ifade eden kullanıcılar, her yıl milyonlarca liranın döndüğü okulda, solculuk oynamanın komik olduğu görüşündeler.

Öte yandan, Çipras'a edilen bu davetin, Koç Üniversitesi'nin kendi reklamını yapmak için düzenlendiği iddiaları da yorumlar arasındaydı.