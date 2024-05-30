FETÖVARİ kumpas soruşturması! Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan’da yakalandı!

SERTÇELİK OPERASYON ARACINA DÖNÜŞTÜ
Durumu değerlendiren Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Serdar Sertçelik'in FETÖ ve CIA'nın kontrolünde Türkiye'ye yönelik bir operasyon aracına dönüştüğünü ifade etti.
Selvi, Serdar Sertçelik yurt dışına çıkarıldıktan sonra ilk operasyonunu uygulamaya koydu dedi.
Selvi, hedefin AK Parti'de bir iç savaş çıkarmak olduğunu ve böylece İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı harcamak için düğmeye basıldığını da ifade etti.
Selvi'nin yazısında dikkat çeken ilgili bölümde şu ifadeler yer alıyordu:
AK PARTİ VE ERDOĞAN HEDEF ALINDI
Önüne konulan yazılı metni okuyarak AK Parti'nin önemli isimleri Bekir Bozdağ, Abdulhamid Gül, Fahrettin Koca ve Süleyman Soylu'nun isimlerini vermesi için polis müdürlerinin kendisine telkinde bulunduğunu iddia etti.
Burada kritik isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'dı. Hasan Doğan demek Erdoğan demekti. Erdoğan'a, "Burada asıl hedef sizsiniz. Çetelerle mücadele ediyoruz denilerek AK Parti ve siz hedef alınıyorsunuz" mesajı verilmek istendi.
Bu iddianın doğru çıkması demek darbe girişimi demekti.
Geçmişte Menderes'e karşı yapılan '9 Subay Olayı', Erdoğan'a karşı girişilen 17-25 Aralık darbe girişimini çağrıştıran bir durumdu.
Bu iddiayı operasyonun başından itibaren bazı gazeteciler ileri sürdü ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup konuşmasında dile getirince siyasi bir boyut kazandı.
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan başından itibaren o noktada değildi. İlgili bakanlardan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan bilgi aldıktan sonra AK Parti grubunda yaptığı konuşmada, "Son dönemde meydana gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla, en ince detayına kadar takip ediyoruz.Kanunun dışına çıkan; hatası, kastı veya marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz. Ülke ve millete karşı vazifesini yapmanın hiçbir bahanesi olmaz" dedi.
GELİŞMELER AYHAN BORA KAPLAN'A YARADI
Bu gelişmelerin en çok Ayhan Bora Kaplan'a yaradığını ifade eden Selvi, "Gizli tanıklar ifadelerini geri çekti. Müştekilerden vazgeçenler oldu. Ayhan Bora Kaplan'ı yurt dışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havaalanı'nda yakalayan polis şefleri ise medya tarafından bilinçli bir şekilde linç edildi. Neredeyse mafya liderini neden yakaladınız diye sorguya çekilmedikleri kaldı. Sonuç itibarıyla bu durumda Ayhan Bora Kaplan'ın morali tavan yaptı. Özgüveni yerine geldi. Öyle ki, hâkime "Bir tanem" diyecek seviyeye ulaştı." yorumunda bulundu.
Hürriyet yazarı Nedim Şener de müfettişlerin MHP ile ilgili konuyu hiç gündeme getirmemiş olmalarına dikkat çekerek, firari gazeteci Erk Acarer ve FETÖ'cü Cevheri Güven'in olaydaki yerini yorumladı.
Şener, "Soruşturmanın başından itibaren kumpasın içinde olan FETÖ'cüler bile "Hükümete darbe yok" diyerek gündem belirliyorlar. Bunların başını ise Deniz Baykal'a kaset kumpasının parçası firari FETÖ'cü Cevheri Güven ile Alman istihbaratına sığınmış Erk Acarer bulunuyor. Hatta suç örgütü lideri Bora Kaplan da yargılandığı mahkemede "Hükümete darbe yok" demiş, FETÖ'cü Güven de gülücüklerle bunu paylaşıyor." diyerek duruma dikkat çekti.
KAPLAN'IN İFADESİNİ FETÖ'CÜYE YOLLADI
Olayın FETÖVARİ bir kumpas olduğuna vurgu yapan Şener, yazısında Engin Dinç'in, Trabzon İstihbarat Şube Müdürü iken tanıdığı, 2013'te İstihbarat Daire Başkanı olduğunda Siber Şube'ye getirdiği, sonrasında Mamak İlçe Emniyeti'ne sürülmesine rağmen, 1 Ağustos 2023'te Ankara İl Emniyet Müdürü olduktan sonra Narkotik Şube'ye geçirdiği, şimdi tutuklu olan Serkan Dinçer isimli polisin 7 Eylül'de gözaltına alınan Bora Kaplan'ın ifadesini ve dosyasını neredeyse mürekkebi kurumadan 20 Eylül 2023'te e-posta üzerinden FETÖ'cü Cevheri Güven'e yolladığını da hatırlattı.
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