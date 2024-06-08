Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik’in iade süreciyle ilgili Bakan Tunç’tan açıklama!

Türkiye, Ayhan Bora Kaplan çetesi soruşturmasında kumpas girişimiyle sarsıldı. Komiser Metehan İlkyaz koordinesindeki 3 şüphelinin, Serdar Sertçelik'i Ankara'dan İstanbul'a araçla götürdüğü, buradan da Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçışını organize ettikleri ortaya çıktı.
Sertçelik Macaristan'da yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Tunç, "Belgeler Macaristan'da. İadenin yapılmasını bekliyoruz" dedi.