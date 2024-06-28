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FETÖ'cü Akın İpek’in yalısı satıldı! İşte bedeli

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ihaleye çıkardığı İstanbul'un Bebek ilçesindeki 'FETÖ firarisi' Akın İpek'in yalısı, 1 milyar 100 milyon liraya satıldı. Uzun süredir merakla beklenen ihale sonucunda yalı, yeni sahibini buldu. FETÖ'cü Akın İpek'in yalısının yeni sahibi Oyak Çimento oldu. İşte yalının bedeli...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 14:47 Güncelleme 28 Haziran 2024, 15:13
FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satıldı! İşte bedeli

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TMSF, Koza-İpek Holding'e ait, firari FETÖ'cü Akın İpek'in İstanbul Bebek'te bulunan yalılarını sattı.

Firari FETÖ'cü Akın İpek'in satışa çıkarılan yalısı Beyaz KöşkFirari FETÖ'cü Akın İpek'in satışa çıkarılan yalısı Beyaz Köşk

FETÖ'CÜ AKIN İPEK'İN YALISI KAÇ PARAYA SATILDI?
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere Yüksek Mahkemesindeki tahkim davasını kaybeden terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1 milyar 100 milyon liraya satıldı.

Bebek'teki yalı TMSF tarafından 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılmıştı.

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Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı.

OYAK ÇİMENTO SATIN ALDI
İhale sonunda 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i yabancı yatırımcıya ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu.

YALIDAN DETAYLAR
Satılan yalının yer aldığı 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor.

BEYAZ KÖŞK
Bebek Sahili'nde bulunan "Beyaz Köşk" 695 metrekare. 208 metrekare de teras alanı bulunuyor.

Beyaz KöşkBeyaz Köşk

2 bodrumu olan Beyaz Köşk'ün zemin katında; giriş, salon, yemek salonu, mutfak ve WC, 1. normal katta; hol, 5 oda, 5 banyo ve 2 balkon, çatı katında; hol, 2 adet oda, banyo ve terası mevcut.

KAHVERENGİ KÖŞK
"Kahverengi Köşk" ise 230 metrekare büyüklükte.

Zemin katında salon, banyo, oda, giyinme odası, normal katta; hol, 3 adet oda, giyinme odası, banyo ve 2 adet WC bulunuyor.

Kahverengi KöşkKahverengi Köşk

21 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI
Londra'da yaşayan FETÖ firarisi Akın İpek, 2010 yılında Handan Aksu ve kızı Suzan Aksu'ya ait yalıyı 21 milyon 500 bin dolara almıştı.

FİRARİ FETÖ'CÜ AKIN İPEK İNGİLTERE'DE
"Gülen'in bir gülümsemesine tüm varlığımı bağışlarım" sözleriyle FETÖ'ye bağlı olduğunu söyleyen firari Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.

İngiltere'de şirketlerin veya iş kuranların bilgilerinin yer aldığı Companies House sitesindeki bilgilere göre, Firari FETÖ'cü Hamdi Akın İpek ismi üç farklı adresteki şirketlerle ilişkili görünüyor.

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İpek'in adıyla yapılan aramalarda çıkan ve yöneticisi olarak gözüktüğü üç şirketten ikisi Londra'nın tarihi merkezi City of London'da bulunuyor. Bu bölge aynı zamanda dünyanın en büyük finans merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor.

Kayıtlarda FETÖ'cü İpek'in yönetici olduğu bir diğer şirket ise İngiltere Parlamentosuna 1 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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