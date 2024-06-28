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MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 15:10 Güncelleme 28 Haziran 2024, 15:10
MSB açıkladı: Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TERÖRLE MÜCADELE DAĞ BAYIR DEMEDEN KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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