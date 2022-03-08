FETÖ'cüler için yolun sonu! Koza ve Naksan'da mülkiyet devlete geçiyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük finansörlerinden olan Koza-İpek Holding ve Naksan Holding'in mülkiyeti artık devlete geçiyor. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, yazısında, "Devletin yönetiminde büyütülen, ekonomiye kazandırılan, stratejik şirketler Yargıtay'dan karar çıktıktan sonra yerli ve milli birer değer haline gelecek." ifadelerini kullandı.
İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;
Nihayet Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük finansörlerinden olan, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen iki şirkette sona gelindi. Koza-İpek Holding ve Naksan Holding'in mülkiyeti artık devlete geçiyor.
Yerel mahkemeler arkasından bölge idare mahkemelerinde süreçler tamamlandı. İki holdingin dosyası bir süredir Yargıtay'daydı. Bu ay içinde hatta 20 güne kadar iki önemli dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi karara bağlayacak. Koza-İpek Holding ve Naksan dosyası dairenin öncelikli gündemine alındı. Öğrendiğime göre, bu hafta içinde Naksan Holding'in dosyası görüşülecek. Arkasından Koza-İpek Holding dosyası gündeme gelecek. Sonra da peş peşe diğer şirketlerin dosyaları karara bağlanacak.
Bu ne demek biliyor musunuz?
FETÖ'cüler için yolun sonu göründü…
Malum, hepsi bu şirketleri tekrar geri alma umudundaydı. Yurtiçinde ve yurtdışında lobi yapıyorlardı. Hatta her tarafta Türkiye aleyhine davalar açıyorlardı.
Şimdi son durağa geldiler.
Kararlar kesinleştikten sonra mülkiyet devlete geçtiğinde TMSF'nin de eli rahatlamış olacak. Bu şirketleri ister satarlar, ister halka arz ederler, ister işletirler.