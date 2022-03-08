FETÖ'cüler için yolun sonu! Koza ve Naksan'da mülkiyet devlete geçiyor



Bugüne kadar zaten şirketler TMSF yönetiminde büyüdü.

Koza-İpek Grubu, TMSF'ye devrolduğu günden bu yana FETÖ'ye giden hortum kesildiği için kâr rekoru kırıyor. İpek Enerji'nin 2.8 milyar TL olan aktif büyüklüğü 12.3 milyara, Koza Altın'ın 2.1 milyardan 12.1 milyara çıktı. Firari FETÖ'cü Akın İpek döneminde 253 milyon TL kâr eden Koza Altın, 2021'i 3 milyar lira kârla kapattı. Keza o döneminde 40 milyon lira zarar eden Koza Madencilik geçen yıl 1.3 milyar lira kâr açıkladı. 23 milyon lira zarar eden İpek Enerji ise geçen yıl 660 milyon lira kâr elde etti. Dün itibarıyla Koza Altın'ın piyasa değeri 20.1 milyar, Koza Madencilik'in 9.1 milyar, İpek Enerji'nin ise 4 milyar liraya ulaştı. TMSF'ye devirden bu yana Koza Altın yüzde 533, İpek Enerji yüzde 607, Koza Metal ise yüzde 1.079 prim yaptı. Bu dönemde endeksteki artış ise yüzde 150 oldu. Yani endeksin performansının en az 4 katı yükseldiler.