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FETÖ'cü Akın İpek'e şok: Yalıları satışa çıkıyor! Kaç paraya satılacak? İşte köşkün içinden görüntüler

Son dakika haberleri... Firari FETÖ'cü Akın İpek'in İstanbul Bebek'teki Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk'ü TMSF tarafından satışa çıkarılıyor. FETÖ'cü Akın İpek'in yalılarının satışında açık artırma 750 milyon liradan başlayacak. İşte o köşklerin içinden görüntüler...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 10:13 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 12:36
FETÖ’cü Akın İpek’e şok: Yalıları satışa çıkıyor! Kaç paraya satılacak? İşte köşkün içinden görüntüler

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF, Koza-İpek Holding'e ait, firari FETÖ'cü Akın İpek'in İstanbul Bebek'te bulunan yalılarını satışa çıkardı.

Firari FETÖ'cü Akın İpek'in satışa çıkarılan yalısı Beyaz KöşkFirari FETÖ'cü Akın İpek'in satışa çıkarılan yalısı Beyaz Köşk

FETÖ'CÜ AKIN İPEK'İN YALILARI İÇİN İHALE DÜZENLENECEK
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in sahibi olduğu yalı için bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarıyla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden 27 Haziran'da ihale düzenlenecek.

İhale, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

25 HAZİRAN ŞARTI
Yaklaşık 10 yıllık hukuki sürecin ardından düzenlenen ihaleye katılım için gerekli belgelerle birlikte şartnamenin 25 Haziran'a kadar TMSF'ye teslim edilmesi gerekiyor.

2 ADET YALI BULUNUYOR
Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor.

BEYAZ KÖŞK
Bebek Sahili'nde bulunan "Beyaz Köşk" 695 metrekare. 208 metrekare de teras alanı bulunuyor.

Beyaz Köşk

2 bodrumu olan Beyaz Köşk'ün zemin katında; giriş, salon, yemek salonu, mutfak ve WC, 1. normal katta; hol, 5 oda, 5 banyo ve 2 balkon, çatı katında; hol, 2 adet oda, banyo ve terası mevcut.

KAHVERENGİ KÖŞK
"Kahverengi Köşk" ise 230 metrekare büyüklükte.

Zemin katında salon, banyo, oda, giyinme odası, normal katta; hol, 3 adet oda, giyinme odası, banyo ve 2 adet WC bulunuyor.

Kahverengi Köşk

21 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI
Londra'da yaşayan FETÖ firarisi Akın İpek, 2010 yılında Handan Aksu ve kızı Suzan Aksu'ya ait yalıyı 21 milyon 500 bin dolara almıştı.

FİRARİ FETÖ'CÜ AKIN İPEK İNGİLTERE'DE
"Gülen'in bir gülümsemesine tüm varlığımı bağışlarım" sözleriyle FETÖ'ye bağlı olduğunu söyleyen firari Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.

İngiltere'de şirketlerin veya iş kuranların bilgilerinin yer aldığı Companies House sitesindeki bilgilere göre, Firari FETÖ'cü Hamdi Akın İpek ismi üç farklı adresteki şirketlerle ilişkili görünüyor.

FETÖ'cü Akın İpek Londra'da böyle görüntülenmişti

İpek'in adıyla yapılan aramalarda çıkan ve yöneticisi olarak gözüktüğü üç şirketten ikisi Londra'nın tarihi merkezi City of London'da bulunuyor. Bu bölge aynı zamanda dünyanın en büyük finans merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor.

Kayıtlarda FETÖ'cü İpek'in yönetici olduğu bir diğer şirket ise İngiltere Parlamentosuna 1 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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