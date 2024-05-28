FETÖ’cü Akın İpek’e şok: Yalıları satışa çıkıyor! Kaç paraya satılacak? İşte köşkün içinden görüntüler

2 bodrumu olan Beyaz Köşk'ün zemin katında; giriş, salon, yemek salonu, mutfak ve WC, 1. normal katta; hol, 5 oda, 5 banyo ve 2 balkon, çatı katında; hol, 2 adet oda, banyo ve terası mevcut.

21 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI Londra 'da yaşayan FETÖ firarisi Akın İpek , 2010 yılında Handan Aksu ve kızı Suzan Aksu'ya ait yalı yı 21 milyon 500 bin dolara almıştı.

İngiltere'de şirketlerin veya iş kuranların bilgilerinin yer aldığı Companies House sitesindeki bilgilere göre, Firari FETÖ'cü Hamdi Akın İpek ismi üç farklı adresteki şirketlerle ilişkili görünüyor.

FİRARİ FETÖ'CÜ AKIN İPEK İNGİLTERE'DE "Gülen'in bir gülümsemesine tüm varlığımı bağışlarım" sözleriyle FETÖ'ye bağlı olduğunu söyleyen firari Akın İpek , Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.

İpek'in adıyla yapılan aramalarda çıkan ve yöneticisi olarak gözüktüğü üç şirketten ikisi Londra'nın tarihi merkezi City of London'da bulunuyor. Bu bölge aynı zamanda dünyanın en büyük finans merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor.

Kayıtlarda FETÖ'cü İpek'in yönetici olduğu bir diğer şirket ise İngiltere Parlamentosuna 1 kilometre uzaklıkta yer alıyor.