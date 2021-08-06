İngiliz mahkemesi kararını verdi: FETÖ’cü İpek’e kayyum tokadı

ATAMALAR GEÇERLİ

Koza Altın tarafından yapılan açıklamada, şirketin yüzde 100 oranında iştiraki olan Londra merkezli Koza Ltd'nin, İngiltere mahkemelerinde devam eden hukuki sürecine ilişkin olarak 17 ve 18 Mayıs'ta görülen duruşmanın kararının belli olduğu kaydedildi. İngiliz mahkemeleri, kayyumların ve yönetim kurulu üyelerinin atamalarının Türk iç hukuk düzenini ilgilendirdiğini, ilgili atamaların Türk hukuku uyarınca geçerli atamalar olduğunu ve bunun hiçbir şekilde İngiliz kanunları uyarınca İngiliz mahkemeleri tarafından değerlendirilmesi gereken bir konu olmadığına hükmetti.