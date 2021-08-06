İngiliz mahkemesi kararını verdi: FETÖ’cü İpek’e kayyum tokadı

Hain darbe girişiminin öncesinde Londra'ya kaçan firari Akın İpek, Koza-İpek Holding'e atanan kayyumlara karşı İngiltere'de başlattığı hukuk mücadelesini kaybetti. Kararını açıklayan İngiliz mahkemesi, Koza Grubu'na, Türk mahkemelerinden atanan kayyumların temsil haklarının bulunduğuna hükmetti. İngiliz mahkemesi, Türk mahkemeleri tarafından atanmış kayyumların yetkisini tartışamayacağını açıkladı.
ATAMALAR GEÇERLİ
Koza Altın tarafından yapılan açıklamada, şirketin yüzde 100 oranında iştiraki olan Londra merkezli Koza Ltd'nin, İngiltere mahkemelerinde devam eden hukuki sürecine ilişkin olarak 17 ve 18 Mayıs'ta görülen duruşmanın kararının belli olduğu kaydedildi. İngiliz mahkemeleri, kayyumların ve yönetim kurulu üyelerinin atamalarının Türk iç hukuk düzenini ilgilendirdiğini, ilgili atamaların Türk hukuku uyarınca geçerli atamalar olduğunu ve bunun hiçbir şekilde İngiliz kanunları uyarınca İngiliz mahkemeleri tarafından değerlendirilmesi gereken bir konu olmadığına hükmetti.
İngiliz mahkemeleri kararda ayrıca, Koza Altın'ı temsil eden kayyumların veya yönetim kurulu üyelerinin bu yetkilerinin Türk hukuku uyarınca belirleneceğini ve Türk hukuku uyarınca ilgili kişilerin tartışmasız olarak yetkili olduğunun İngiliz mahkemeleri tarafından kabul edildiğine karar verdi.