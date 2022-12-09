FETÖ firarisi Akın İpek'e uluslararası tokat: Türkiye aleyhine açtığı 6 milyar dolarlık davayı kaybetti

İnal, Ipek Investment Limited'in 26 Mayıs 2015'te İngiltere'de kurulan bir İngiliz şirketi olup, bu şirketin tek yönetim kurulu üyesinin Hamdi Akın İpek, pay sahiplerinin ise İpek ailesinin diğer fertleri olduğunu belirtti.

CİROLAMA YOLUYLA DEVREDİLDİ

Ipek Investment Limited'in 23 Aralık 2016'da ihtarname ile TMSF'ye bildirimde bulunduğunu aktaran İnal, 7 Haziran 2015'te Koza İpek Holding'in hisselerinin pay satım sözleşmesi ile lpek Investment Limited'e satıldığının, yapılan sözleşmeye göre Koza İpek Holding AŞ'nin cirolama yoluyla 31 Ağustos 2015'te Ipek Investment Lmited'e devredildiğinin belirtildiğini kaydetti.