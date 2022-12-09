FETÖ firarisi Akın İpek'e uluslararası tokat: Türkiye aleyhine açtığı 6 milyar dolarlık davayı kaybetti

Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek, 2018'de Türkiye aleyhine Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezinde (ICSID) açtığı tazminat davasını kaybetti.
TEK YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Dava sürecine ilişkin bilgi veren Türkiye Cumhuriyeti avukatı Mustafa Doğan İnal, Hamdi Akın İpek ve İpek ailesi üyelerine ait Koza İpek Holding AŞ'nin yönetiminin, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ekim 2015'te verdiği kararla kayyuma (TMSF) devredildiğini kaydetti.
İnal, Ipek Investment Limited'in 26 Mayıs 2015'te İngiltere'de kurulan bir İngiliz şirketi olup, bu şirketin tek yönetim kurulu üyesinin Hamdi Akın İpek, pay sahiplerinin ise İpek ailesinin diğer fertleri olduğunu belirtti.
CİROLAMA YOLUYLA DEVREDİLDİ
Ipek Investment Limited'in 23 Aralık 2016'da ihtarname ile TMSF'ye bildirimde bulunduğunu aktaran İnal, 7 Haziran 2015'te Koza İpek Holding'in hisselerinin pay satım sözleşmesi ile lpek Investment Limited'e satıldığının, yapılan sözleşmeye göre Koza İpek Holding AŞ'nin cirolama yoluyla 31 Ağustos 2015'te Ipek Investment Lmited'e devredildiğinin belirtildiğini kaydetti.
İnal, Ipek Investment Limited'in, bu hususun şirket pay defterine kaydedilmesini, kaydedilmemesi halinde pay değeri kadar tazminat ödenmesini istediğini ifade etti.