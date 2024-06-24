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Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Mahkeme reddetti! Savcı gerekçeleri bir bir sıraladı

Oğuz Murat Aci'nin katili Timur Cihantimur ABD'de yakalandı. Babası Bülent Cihantimur, mahkemeye oğlunun serbest kalması için 2 milyon dolar kefalet önerdi. Bu talep reddedildi. Savcı da sayfalık iddianamede gerekçeleri yazdı.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 07:04 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:19
Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Mahkeme reddetti! Savcı gerekçeleri bir bir sıraladı

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.

Anne-oğlu 18 Haziran'da farklı saatlerde mahkemedeydi. Eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki dava 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ise 20 Haziran Perşembe gününe ertelendi.

Timur Cihantimur'un kaldığı çocuk rehabilitasyon merkezinin girişi.Timur Cihantimur'un kaldığı çocuk rehabilitasyon merkezinin girişi.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Cihantimur, Türkiye'nin iade talebine ilişkin davanın görüldüğü Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada Timur Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin kalmış olduğu çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu belirterek, serbest bırakılması talebinde bulundu.

AVUKATLARI DİLEKÇE SUNDU
Timur Cihantimur'u savunan iki avukattan biri olan Victoria Kelleher, müvekkillerinin kefalet karşılığında şartlı tahliye edilerek iade davası sürecinde tutuksuz yargılanması için yaptıkları başvuruya ek bir dilekçe ile hakime yazılı olarak sundu.

Dilekçede Avukat Kelleher, Cihantimur'un 18 Haziran'da yapılan ilk duruşmasının ardından Manson Gençlik Enstitüsü'ne gönderildiğini, şimdiye kadar bu yerleşkeye benzeri yerlere yapmış olduğu ziyaretler ve gözlemlerine dayanarak müvekkilinin tutulduğu yerle ilgili kaygılarının bulunduğunu ifade etti.

Avukat Kelleher, Cihantimur'un Boston'da tutuklanmasının ardından götürüldüğü Manson'ı, ilgili kişilerle konuşmak için defalarca aradığını ancak telefonlarına cevap verilmediğini kaydetti.

Avukat Kelleher, Manson Gençlik Enstitüsü'ne gittiğinde üniformalı bir gardiyan tarafından karşılandığını, tesiste geçirdiği zaman süresince çocuklara gardiyanların nezaret ettiğini gördüğünü, bu uygulamanın çocukların tutulduğu diğer hiçbir tesiste olmadığını belirtti.

YETİŞKİN HAPİSHANESİ GİBİ
"Manson'da tutuklu bulunan tüm çocuklar, Massachusetts eyaletindeki yetişkin hapishanelerinde gözlemlediğim hapishane üniformaları giyiyordu" diyen Kelleher, şimdiye kadar diğer tesislerde hapishane kıyafeti giyen çocukları hiç görmediğini kaydetti. Avukat Kelleher, yerleşkenin bir çocuk hapishanesinden ziyade yetişkinlerin kaldığı hapishaneleri andırdığını ifade etti.

Bülent Cihantimurdan 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Timur Cihantimurun avukatı hakime dilekçe verdi: Yüzü yara bere içinde perişan halde! İlaç vermek yerine bol su iç demişler...Bülent Cihantimurdan 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Timur Cihantimurun avukatı hakime dilekçe verdi: Yüzü yara bere içinde perişan halde! İlaç vermek yerine bol su iç demişler...
Bülent Cihantimur'dan 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Timur Cihantimur'un avukatı hakime dilekçe verdi: Yüzü yara bere içinde perişan halde! İlaç vermek yerine bol su iç demişler...
Cihantimur'un avukatından hakime dilekçe

"YÜZÜ YARA BERE İÇİNDEYDİ"
Avukat Kelleher, Cihantimur ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Kelleher, görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"Ziyaretçi bölümündeki küçük bir odada görüştük. Cihantimur, gardiyan tarafından avukat odasına getirildi. Görünüşü endişe vericiydi. Yüzünün büyük bir kısmı kırmızıydı. Dudakları kanamış, yüzü yara bere içindeydi. Cihantimur'un bir cilt hastalığı olduğunu, normalde tedavisinin nemlendirici kremler ve reçeteli ilaçlarla yapıldığını ancak sağlık durumuyla ilgili yetkililerden yardım istemesine rağmen kendisine herhangi bir tıbbi yardım sağlanmadığını, bunun yerine kendisine su içmesinin söylendiğini ifade etti. Bana yaşadığı gözaltı koşullarını anlattı. İlk girdiğinde tıbbi bölümde tamamen tecrit altına alındığını, yastıksız bir yatakta yattığını, oda ışığının 24 saat açık kaldığını, odada çıplak tutulduğunu, okuması için hiçbir kitap bulunmadığını, sekiz saatte bir telefonla konuşmasına izin verildiğini söyledi. Yaptığım ziyaret boyunca Timur'u yaşadığı izolasyon yüzünden sıkıntılı ve duygusal olarak perişan bir halde gördüm" dedi.

Avukat Kelleher, Manson Gençlik Enstitüsü hakkında yaptığı araştırma sonucunda 2020 ve 2021 tarihli tüm raporlara ulaştığını, bu raporlara göre eyalet ve federal hükümetin burada cezalandırıcı ve gereksiz yöntemler kullanarak çocukların sivil haklarını ihlal ettiğinin belirlendiğini belirtti.

2 MİLYON DOLARLIK TEMİNAT GÖSTERMEYE HAZIRIZ
Cihantimur'un avukatları ayrıca hakime müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için Türkiye'de babasına ait 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulü teminat olarak göstermeye hazır olduklarını söyledi.

Timur Cihantimur'un babası Bülent CihantimurTimur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur

SAVCI TEK TEK AÇIKLADI
ABD'li savcı Kristin Kearney da 21 sayfalık mütalaasında neden kefaleti kabul etmediğini bildirdi.

Timur Cihantimur davasına bakan ABD'li savcı Kristen KearneyTimur Cihantimur davasına bakan ABD'li savcı Kristen Kearney

Kearney "Sanık, 30 km. hız sınırı olan yolda, 170-180 km hızla giderken yol kenarındaki kişilere çarpmış, bir kişinin ölümüne, diğerlerinin de yaralanmasına sebep olmuştur.

Kazadan sonra polise, acil durum ekiplerine haber vermeden olay yerinden uzaklaşıp ABD'ye kaçmıştır.

16 yaşında Porsche araca binmesi, ailesinin maddi gücü ve uluslararası nüfuzu, sahte pasaportla başka ülkelere gitme şüphelerinin olması nedenlerle kefalet ödemesi uygun değildir.
Kefaletle serbest bırakılma, ABD'nin iade anlaşmasını ihlal etmekten doğacak olan itibar kaybının yanında hiçbir miktarla ölçülemez bir kayıp olacaktır" ifadelerini kullandı.

Manson Gençlik Enstitüsü’nde yer alan hücre Manson Gençlik Enstitüsü’nde yer alan hücre

Ayrıca savcı Kearney, "Sanık, geçmiş davranışları nedeniyle kaçma riski taşımaktadır. Mahkeme kaçma riskini engellemek için kefaleti uygun bulmamaktadır. Sanığın yaşı gibi özel durumlar da kefalet için yeterli sayılmamaktadır" dedi.

ANNE 27 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINDA

Anne Eylem Tok'un 27 Haziran'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Eylem Tok ve oğlu hakim karşısında

NELER OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

ABD'de sürekli yer değiştiren ikilinin son olarak 20 gün önce Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede lüks bir rezidansa yerleştiği tespit edildi.

46 BİNLİK OKUL GEZDİLER

Anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdiklerini de ortaya çıktı.

YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT ELE GEÇİRİLDİ
Tok ve oğlunun evinde yapılan aramada 5000 dolar bulunduğu belirtildi.

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