Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Mahkeme reddetti! Savcı gerekçeleri bir bir sıraladı

Dilekçede Avukat Kelleher, Cihantimur'un 18 Haziran'da yapılan ilk duruşmasının ardından Manson Gençlik Enstitüsü'ne gönderildiğini, şimdiye kadar bu yerleşkeye benzeri yerlere yapmış olduğu ziyaretler ve gözlemlerine dayanarak müvekkilinin tutulduğu yerle ilgili kaygılarının bulunduğunu ifade etti. Avukat Kelleher, Cihantimur'un Boston'da tutuklanmasının ardından götürüldüğü Manson'ı, ilgili kişilerle konuşmak için defalarca aradığını ancak telefonlarına cevap verilmediğini kaydetti. Avukat Kelleher, Manson Gençlik Enstitüsü'ne gittiğinde üniformalı bir gardiyan tarafından karşılandığını, tesiste geçirdiği zaman süresince çocuklara gardiyanların nezaret ettiğini gördüğünü, bu uygulamanın çocukların tutulduğu diğer hiçbir tesiste olmadığını belirtti.

YETİŞKİN HAPİSHANESİ GİBİ

"Manson'da tutuklu bulunan tüm çocuklar, Massachusetts eyaletindeki yetişkin hapishanelerinde gözlemlediğim hapishane üniformaları giyiyordu" diyen Kelleher, şimdiye kadar diğer tesislerde hapishane kıyafeti giyen çocukları hiç görmediğini kaydetti. Avukat Kelleher, yerleşkenin bir çocuk hapishanesinden ziyade yetişkinlerin kaldığı hapishaneleri andırdığını ifade etti. Bülent Cihantimurdan 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Timur Cihantimurun avukatı hakime dilekçe verdi: Yüzü yara bere içinde perişan halde! İlaç vermek yerine bol su iç demişler... Bülent Cihantimur'dan 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Timur Cihantimur'un avukatı hakime dilekçe verdi: Yüzü yara bere içinde perişan halde! İlaç vermek yerine bol su iç demişler... Cihantimur'un avukatından hakime dilekçe "YÜZÜ YARA BERE İÇİNDEYDİ"

Avukat Kelleher, Cihantimur ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Kelleher, görüşmeyi şu sözlerle anlattı: "Ziyaretçi bölümündeki küçük bir odada görüştük. Cihantimur, gardiyan tarafından avukat odasına getirildi. Görünüşü endişe vericiydi. Yüzünün büyük bir kısmı kırmızıydı. Dudakları kanamış, yüzü yara bere içindeydi. Cihantimur'un bir cilt hastalığı olduğunu, normalde tedavisinin nemlendirici kremler ve reçeteli ilaçlarla yapıldığını ancak sağlık durumuyla ilgili yetkililerden yardım istemesine rağmen kendisine herhangi bir tıbbi yardım sağlanmadığını, bunun yerine kendisine su içmesinin söylendiğini ifade etti. Bana yaşadığı gözaltı koşullarını anlattı. İlk girdiğinde tıbbi bölümde tamamen tecrit altına alındığını, yastıksız bir yatakta yattığını, oda ışığının 24 saat açık kaldığını, odada çıplak tutulduğunu, okuması için hiçbir kitap bulunmadığını, sekiz saatte bir telefonla konuşmasına izin verildiğini söyledi. Yaptığım ziyaret boyunca Timur'u yaşadığı izolasyon yüzünden sıkıntılı ve duygusal olarak perişan bir halde gördüm" dedi. Avukat Kelleher, Manson Gençlik Enstitüsü hakkında yaptığı araştırma sonucunda 2020 ve 2021 tarihli tüm raporlara ulaştığını, bu raporlara göre eyalet ve federal hükümetin burada cezalandırıcı ve gereksiz yöntemler kullanarak çocukların sivil haklarını ihlal ettiğinin belirlendiğini belirtti.

2 MİLYON DOLARLIK TEMİNAT GÖSTERMEYE HAZIRIZ

Cihantimur'un avukatları ayrıca hakime müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için Türkiye'de babasına ait 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulü teminat olarak göstermeye hazır olduklarını söyledi.

Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur SAVCI TEK TEK AÇIKLADI

ABD'li savcı Kristin Kearney da 21 sayfalık mütalaasında neden kefaleti kabul etmediğini bildirdi.