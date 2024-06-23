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EURO 2024'te korku dolu anlar! Macaristan-İskoçya maçında Varga hastaneye kaldırıldı | Macaristan Futbol Federasyonu'ndan ilk açıklama

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü maçında Macaristan, İskoçya karşı karşıya geldi. Maçın 68. dakikasında Macar futbolcu Barbanas Varga, İskoçya kalecisi Angus Gunn ile çarpışıp baygınlık geçirdi. Varga, acil olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar büyül korkuya neden oldu. Öte yandan Macaristan Futbol Federasyonu, Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 01:25 Güncelleme 24 Haziran 2024, 01:26
EURO 2024’te korku dolu anlar! Macaristan-İskoçya maçında Varga hastaneye kaldırıldı | Macaristan Futbol Federasyonu’ndan ilk açıklama

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü maçında Macaristan, İskoçya'yı uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yenerek son 16 turuna kalma umudunu sürdürdü.



VARGA SEDYEYLE SAHAYI TERK ETTİ

Macar futbolcu Varga, 68. dakikada ceza sahasına gelen bir hava topunda İskoç kaleci Gunn ile çarpışarak yerde kaldı.



Çarpışmanın etkisiyle bilincini kaybeden Varga, bir süre saha içinde tedavi gördü.



Takım arkadaşları ve görevliler, tedavinin görüntülenmemesi için oyuncunun etrafına battaniye çekti.



Sedyeyle oyun alanı dışına çıkarılan Varga, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.



MACARİSTAN FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Macaristan Futbol Federasyonu, Varga'nın bilincinin açık, durumunun ise stabil olduğunu açıkladı.

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