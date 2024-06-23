EURO 2024’te korku dolu anlar! Macaristan-İskoçya maçında Varga hastaneye kaldırıldı | Macaristan Futbol Federasyonu’ndan ilk açıklama

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü maçında Macaristan, İskoçya'yı uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yenerek son 16 turuna kalma umudunu sürdürdü.
🚑 İskoçya-Macaristan maçında Macar futbolcu Barbanas Varga baygınlık geçirdi.— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2024
👥 Macar futbolcular, sağlık görevlilerinin takım arkadaşlarına müdahale ettikleri anların görüntülenmemesi için oyuncunun ve görevlilerin etrafına set ördü. pic.twitter.com/QF3ewmlKLf
VARGA SEDYEYLE SAHAYI TERK ETTİ
Macar futbolcu Varga, 68. dakikada ceza sahasına gelen bir hava topunda İskoç kaleci Gunn ile çarpışarak yerde kaldı.