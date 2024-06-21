1 Mayıs Taksim gösterilerine yönelik yürütülen davada 21 tutuklu hakkında karar! Çeşitli suçlardan yargılanıyorlardı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan şüphelilerden 6'sı tahliye edildi. İşte 1 Mayıs vandallığının olay örgüsü...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan şüphelilerden 6'sı tahliye edildi. İşte 1 Mayıs vandallığının olay örgüsü...
21 KİŞİ TUTUKLUYDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'deki izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin devam eden soruşturmada, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince tutukluluk gözden geçirme işlemi yapıldı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, dosyada tutuklu 21 şüpheliden 6'sının adli kontrol şartıyla tahliyesine, 15'inin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
SANIKLAR HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI
1 Mayıs'ta izin verilmemesine rağmen Taksim'de toplanan kalabalık görev başındaki polislere saldırmıştı. Çıkan taşkınlık olaylarına ilişkin bazı şüpheliler gözaltına alınarak haklarında gruplar halinde ayrı soruşturmalar başlatılmıştı.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda 29 Mayıs'ta 30 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
5 HAZİRAN'DA 12 ŞÜPHELİYE İLİŞKİN CEZA İSTENDİ
Soruşturmalardan biri ise 5 Haziran'da tamamlanmış, 12 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 8'er aydan 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.
Başsavcılığın aynı olaylarla ilgili yürüttüğü bazı soruşturmalar ise hala devam ediyor.