1 Mayıs Taksim gösterilerine yönelik yürütülen davada 21 tutuklu hakkında karar! Çeşitli suçlardan yargılanıyorlardı

5 HAZİRAN'DA 12 ŞÜPHELİYE İLİŞKİN CEZA İSTENDİ

Soruşturmalardan biri ise 5 Haziran'da tamamlanmış, 12 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 8'er aydan 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

Başsavcılığın aynı olaylarla ilgili yürüttüğü bazı soruşturmalar ise hala devam ediyor.