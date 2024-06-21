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Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un son vasiyeti ortaya çıktı: "Eğer şehit olursam..." | Bir kez daha yasa boğdu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düştü. Şehadet haberi Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bölücü terör unsurlarıyla sıcak temas sağlandığı esnada şehit olan Horoz'un, vasiyeti ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler izleyenleri bir kez daha yasa boğdu.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 21:29 Güncelleme 21 Haziran 2024, 21:52
Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un son vasiyeti ortaya çıktı: Eğer şehit olursam... | Bir kez daha yasa boğdu

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti kapsamında Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sağlandığı esnada şehit olduğunu duyurdu. Şehit Piyade Astsubay'ın şehadete ermeden önce bir videoda dile getirdiği vasiyeti ortaya çıktı.

Şehidimizin vasiyeti yürekleri dağladı!



3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında temas esnasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini belirtildi.

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."



ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI
Acı haber, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Hasancıklı Mahallesi'nde oturan babası Kalender ile annesi Ayşe Horoz'a ulaştırıldı.

Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğulurken; şehidin acı haberini alan akrabala ve komşuları eve akın etti.

Şehit Mehmet Ali Horoz'un evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. 5 kardeşi bulunan şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

VASİYETİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şeht olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti ortaya çıktı. Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşılan o görüntülerde şehit astsubay çavuşun sözleri izleyenleri bir kez daha yasa boğdu.

"BİR AFRİKA ÜLKESİNDE SU KUYUSU AÇTIRMANIZI RİCA EDİYORUM"
Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un, şehadete ermeden önce çektiği videoda, arkadaşının rüyasında kendisinin şehit olduğunu söylediği anlar görülüyor. Şehit Astsubay, daha sonra ''Şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun.'' ifadelerini kullanıyor.

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