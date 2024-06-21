Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un son vasiyeti ortaya çıktı: "Eğer şehit olursam..." | Bir kez daha yasa boğdu

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında temas esnasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini belirtildi.

Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğulurken; şehidin acı haberini alan akrabala ve komşuları eve akın etti.

VASİYETİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şeht olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti ortaya çıktı. Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşılan o görüntülerde şehit astsubay çavuşun sözleri izleyenleri bir kez daha yasa boğdu.