Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un son vasiyeti ortaya çıktı: "Eğer şehit olursam..." | Bir kez daha yasa boğdu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti kapsamında Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sağlandığı esnada şehit olduğunu duyurdu. Şehit Piyade Astsubay'ın şehadete ermeden önce bir videoda dile getirdiği vasiyeti ortaya çıktı.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında temas esnasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini belirtildi.
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI
Acı haber, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Hasancıklı Mahallesi'nde oturan babası Kalender ile annesi Ayşe Horoz'a ulaştırıldı.
Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğulurken; şehidin acı haberini alan akrabala ve komşuları eve akın etti.
Şehit Mehmet Ali Horoz'un evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. 5 kardeşi bulunan şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
VASİYETİ YÜREKLERİ DAĞLADI
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şeht olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti ortaya çıktı. Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşılan o görüntülerde şehit astsubay çavuşun sözleri izleyenleri bir kez daha yasa boğdu.