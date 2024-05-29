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İstanbul Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü terör eylemine çevirenlere ceza yağacak! 30 şüpheliye 17 yıl...

İstanbul Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlama bahanesiyle izin verilmediği halde Taksim Meydanı'na çıkarak polise saldıran 30 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. 30 şüpheli hakkında 17'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 17:44 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 18:45
İstanbul Taksim’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü terör eylemine çevirenlere ceza yağacak! 30 şüpheliye 17 yıl...

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 30'u hakkında 4 suçtan 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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1 MAYIS SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'deki izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin aralarında "Basel" rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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17 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede 25'i tutuklu 30 şüphelinin "görevi yaptırmamak için direnme" "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3'er yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

BAŞSAVCILIK ONAYLADI

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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