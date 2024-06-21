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Kaçak göçmenlere geçit yok! Göç İdaresi Başkanlığı duyurdu: Hepsi sınır dışı edilecek!

İçişleri Bakanlığı idaresindeki Göç İdaresi Başkanlığı, 5 günlük Kurban Bayramı süresince 60 ilde 881 düzensiz göçmeni tespit etiğini ve sınır dışı edileceklerini açıkladı. Başkanlık, haberi X sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 17:57 Güncelleme 21 Haziran 2024, 18:21
Kaçak göçmenlere geçit yok! Göç İdaresi Başkanlığı duyurdu: Hepsi sınır dışı edilecek!

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İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, 15-19 Haziran tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı sürecinde 60 ilde yakalanan 881 düzensiz göçmenin sınır dışı edileceğini duyurdu. Açıklama, Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan bir video ile yapıldı.

Hepsi sınır dışı edilecek!

KARARLI VE KESİN

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı iş birliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, arife gününü de kapsayan 15-19 Haziran Kurban Bayramı süresince tüm Türkiye'de kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam etti.

5 GÜNDE 881 DÜZENSİZ GÖÇMEN

Denetimler, 60 ilde 'Mobil Göç Noktası Araçları'nın desteğiyle gerçekleştirildi. 15-19 Haziran 2024 tarihleri arasında, 75'i İstanbul'da olmak üzere toplam 165 Mobil Göç Noktası Aracı ile 21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı. Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim ve uygulamalar kapsamında 5 günlük süre boyunca Türkiye genelinde tespit edilen 881 düzensiz göçmen, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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