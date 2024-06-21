Kaçak göçmenlere geçit yok! Göç İdaresi Başkanlığı duyurdu: Hepsi sınır dışı edilecek!

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, 15-19 Haziran tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı sürecinde 60 ilde yakalanan 881 düzensiz göçmenin sınır dışı edileceğini duyurdu. Açıklama, Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan bir video ile yapıldı.

KARARLI VE KESİN

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı iş birliğinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, arife gününü de kapsayan 15-19 Haziran Kurban Bayramı süresince tüm Türkiye'de kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam etti.