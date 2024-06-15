Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de nasıl yakalandı | İngiliz basını yazdı! Küba’ya mı kaçacaklardı! Üzerlerinde yüklü miktarda para ele geçirildi

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İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan, bir kişinin de ölümüne neden olan 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok gözaltına alındı. EVLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

ABD'nin Boston Polis Departmanı'nın (BDP) raporuna göre, Cihantimur ve annesi Tok, dün sabah gözaltına alındı. Raporda, Güney Florida Bölge Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama kararı üzerine Boston Kaçaklar Birimi polislerinin, iki sanığın bulunduğu eve yerel saatle sabah 9.30 civarında baskın düzenlediği ve anne ile oğlunu olaysız şekilde gözaltına aldığı belirtildi.

Cihantimur ve Tok federal mahkeme binasına götürülürken, tutuklama kararında Cihantimur için "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", annesi Tok'un da "suçluyu koruma" suçlamalarıyla Türkiye'ye iadesinin istendiği kaydedildi. YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT TAŞIYORDU

Reuters'ın haberine göre; Eylem Tok, gözaltına alındığı sırada nakit olarak 5 bin dolar taşıyordu. 46 BİN DOLARLIK OKUL GEZDİLER

Anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan bir özel okulu da gezdikleri öğrenildi.