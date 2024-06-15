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Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de nasıl yakalandı | İngiliz basını yazdı! Küba'ya mı kaçacaklardı! Üzerlerinde yüklü miktarda para ele geçirildi

Son dakika haberleri... Türkiye'de infial yaratan trafik kazası sonrası oğlunu ABD'ye kaçıran sözde yazar, canavar anne Eylem Tok ve oğlu kaldıkları eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da gerçekleşecek. Yabancı kaynaklara göre; Tok’un yanında binlerce dolar taşıdığı, anne ve oğlun Küba’ya kaçma ihtimali olduğu belirtildi. İkilinin yıllık öğrenim ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu gezmek üzere oldukları da öğrenildi.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 11:24 Güncelleme 15 Haziran 2024, 11:40
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de nasıl yakalandı | İngiliz basını yazdı! Küba’ya mı kaçacaklardı! Üzerlerinde yüklü miktarda para ele geçirildi

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İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan, bir kişinin de ölümüne neden olan 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok gözaltına alındı.

EVLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ
ABD'nin Boston Polis Departmanı'nın (BDP) raporuna göre, Cihantimur ve annesi Tok, dün sabah gözaltına alındı.

Raporda, Güney Florida Bölge Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama kararı üzerine Boston Kaçaklar Birimi polislerinin, iki sanığın bulunduğu eve yerel saatle sabah 9.30 civarında baskın düzenlediği ve anne ile oğlunu olaysız şekilde gözaltına aldığı belirtildi.

Cihantimur ve Tok federal mahkeme binasına götürülürken, tutuklama kararında Cihantimur için "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", annesi Tok'un da "suçluyu koruma" suçlamalarıyla Türkiye'ye iadesinin istendiği kaydedildi.

YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT TAŞIYORDU
Reuters'ın haberine göre; Eylem Tok, gözaltına alındığı sırada nakit olarak 5 bin dolar taşıyordu.

46 BİN DOLARLIK OKUL GEZDİLER
Anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan bir özel okulu da gezdikleri öğrenildi.

KÜBA'YA KAÇMA İHTİMALİ
Reuters'ın mahkeme belgelerine dayandırdığı haberinde, "Türk yetkililerin Tok ve Cihantimur'un sahte pasaport ile Küba'ya kaçabileceğini değerlendirdiği" ifade edildi.

SALI GÜNÜ İÇİN DURUŞMA KARARI
Davaya bakan hakim Donald Cabell, savcıların mahkemeye "anne ve oğlun fırsat verildiğinde tekrar firar edebilecek imkanlara sahip olduğuna" dair savunma yapmasının ardından salı günü için bir duruşma kararı aldı.

Boston'daki duruşmada Tok ve Cihantimur'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili karar verilene kadar tutuklu kalıp kalmayacakları belli olacak.

AVUKATINDAN SKANDAL AÇIKLAMA
Tok'un avukatı Brendan Kelley müvekkilini "iade edilmeyecek bir şey nedeniyle gözaltında tuttuklarını" savundu.

BAKAN TUNÇ'TAN PAYLAŞIM
Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından sürece ilişkin bir paylaşım yaptı.

Tunç yaptığı paylaşımda "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran'da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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