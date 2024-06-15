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Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: "Zafer inşallah Filistin halkının olacaktır"

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Erdoğan, "İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bayramı tam anlamıyla kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum" dedi. Başkan Erdoğan, İsrail zulmü altındaki Gazzelilere de bayram mesajı gönderdi. Enflasyonla mücadelede yılın ikinci yarısından itibaren güzel neticeler alınacağını belirten Erdoğan, "Geçmişte olduğu gibi tek haneli rakamlara mutlaka indireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 11:02 Güncelleme 15 Haziran 2024, 11:24
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Zafer inşallah Filistin halkının olacaktır

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Başkan Erdoğan, İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İZLE | Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı!

Erdoğan, "Vasıl olduğumuz Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahade ediyoruz. İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum" dedi.

GAZZE İÇİN HAKKI VE ADALETİ VE BARIŞI HAYKIRMAKTAN ÇEKİNMİYORUZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail vahşeti altındaki Gazzelilere de bayram mesajı gönderdi.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerinde 3 eve saldırı düzenledi. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin naaşları, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. (15 Haziran 2024)İsrail savaş uçakları, Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerinde 3 eve saldırı düzenledi. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin naaşları, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. (15 Haziran 2024)

Erdoğan, "Gazze'de soykırımcı İsrail'in mezalimi altında idrak eden kardeşlerimin Kurban Bayramını yürekten tebrik ediyor acı çeken zulme ve her gün katliama uğrayan kardeşlerimizin de bir an önce huzura güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum" mesajını paylaştı.

Erdoğan, Gazze'ye yardımların 55 bin tonu aştığını söyledi. İsrail'le olan tüm ticari işlemlerin durdurulduğunu hatırlattı. Filistin Devleti'nin tanınması için yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Siyonist şebekenin tüm baskısına rağmen her platformda hakkı ve adaleti ve barışı savunuyor doğruları cesaretli haykırmaktan çekinmiyoruz. Çocuk katili İsrail'in ve destekçilerinin tüm barbarlıklarına rağmen zaferi inşallah Filistin halkının olacaktır"

ENFLASYON MESAJI: CANAVARDAN KURTULACAĞIZ
Başkan Erdoğan ekonomiyle ilgili de mesaj verdi.

Dünyada yüksek seyreden enflasyonun endişe kaynağı olduğuna dikkati çekti. Yılın ikinci yarısından itibaren güzel neticeler alınacağını söyledi.

Erdoğan, "Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik. Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız. Salgın, savaşlar, küresel krizler gibi sebeplerle tekrar nüks eden enflasyon sorununu geçmişte olduğu gibi tek haneli rakamlara mutlaka indireceğiz" açıklamasını yaptı.

TERÖRLE MÜCADELE: OPERASYONLARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ
Başkan Erdoğan terörle mücadele konusunda da net mesajlar verdi.

Erdoğan, "Terörle mücadele konusunda elde ettiğimiz tarihi kazanımımızdan taviz vermemiz asla söz konusu değildir. 40 yıldır milletimizin kanını ve kaynaklarını sülük gibi emen bölücü terör belasına son verinceye kadar operasyonlarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Erdoğan kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirenlerin dualarının kabul olmasını diledi. Bayramda yola çıkacak sürücülere de kurallara uymaları tavsiyede bulundu.

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