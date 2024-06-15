Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: "Zafer inşallah Filistin halkının olacaktır"

Erdoğan, "Vasıl olduğumuz Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahade ediyoruz. İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum" dedi.

GAZZE İÇİN HAKKI VE ADALETİ VE BARIŞI HAYKIRMAKTAN ÇEKİNMİYORUZ Başkan Recep Tayyip Erdoğan , İsrail vahşeti altındaki Gazze lilere de bayram mesajı gönderdi.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerinde 3 eve saldırı düzenledi. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin naaşları, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. (15 Haziran 2024)

Erdoğan, "Gazze'de soykırımcı İsrail'in mezalimi altında idrak eden kardeşlerimin Kurban Bayramını yürekten tebrik ediyor acı çeken zulme ve her gün katliama uğrayan kardeşlerimizin de bir an önce huzura güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum" mesajını paylaştı.

Erdoğan, Gazze'ye yardımların 55 bin tonu aştığını söyledi. İsrail'le olan tüm ticari işlemlerin durdurulduğunu hatırlattı. Filistin Devleti'nin tanınması için yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Siyonist şebekenin tüm baskısına rağmen her platformda hakkı ve adaleti ve barışı savunuyor doğruları cesaretli haykırmaktan çekinmiyoruz. Çocuk katili İsrail'in ve destekçilerinin tüm barbarlıklarına rağmen zaferi inşallah Filistin halkının olacaktır"