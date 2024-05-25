Canavar anne Eylem Tok’un ABD’de son günleri! Pasaportunun süresi bitiyor! O tarihte deport an meselesi



ABD İLE İADE ANLAŞMASI

İade prosedürünün Milletlerarası Ceza Hukuku'nun en çetrefilli konularından biri olduğuna değinen Gürol, "Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı yardım anlaşması var. Bu anlaşma 1980 yılında iç hukuka ve kanuna uygun imzalanmıştır. Anlaşma halen yürürlükte ve bağlayıcıdır" dedi.



"KENDİ VATANDAŞINI DA İADE EDEBİLİR"

İadeyi gerçekleştirecek devletin kendi vatandaşı olan kişileri iade etmemesi hususundan da bahseden Av. Dr. Candaş Gürol, ABD ile aramızdaki anlaşmanın 4. maddesinde de tarafların kendi vatandaşını iade etmeye zorlanamayacağını belirtti.



Gürol, "4. maddenin devamında; ABD özel olarak uygun bulursa kendi vatandaşını da iade edilebiliyor. Yani şüpheli iadesine teknik anlamda bir mani olmadığı görüşündeyim" şeklinde konuştu.



PASAPORT SÜRESİ KASIM'DA DOLACAK EYLEM TOK'U NE BEKLİYOR?

Oğlunu yurt dışına kaçıran anne Eylem Tok'a çıkarılan kırmızı bülten hakkında konuşan Gürol, 1 yıl hürriyeti bağlayıcı hapis ve fazlasını gerektiren hallerde iade işleminin yapılabileceği söyledi.





Sabah'ta yer alan habere göre; Eylem Tok'un Kasım 2024'te pasaport süresinin dolması konusunda ne gibi durumların yaşanacağına ise "Eylem Tok, pasaportunun süresinin dolmasıyla birlikte seyahat belgesi geçersiz olan kişi statüsünde yer alacak. ABD tarafından deport edilebilir" diyerek deport prosedürlerinin iadeden farklı olduğunu ve şüphelinin ABD'de rahat bir şekilde kalmasına engel olacağını söyledi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN