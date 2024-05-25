Canavar anne Eylem Tok’un ABD’de son günleri! Pasaportunun süresi bitiyor! O tarihte deport an meselesi

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok kaza gecesi apar topar Mısır'a kaçmıştı. Anne oğul ardından Amerika'ya gitmişlerdi.
İADELERİ İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Ardından, 7 Mart'ta anne ve oğlun hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri talep edilmişti.
PASAPORTUNUN SÜRESİ 24 KASIM'DA BİTECEK
Interpol firari Eylem Tok ve Timur Cihantimur'a kırmızı bülten çıkardı. ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur'un iade edilip edilemeyeceği merak edilirken, Eylem Tok'un pasaport süresinin 24 Kasım 2024'te biteceği öğrenildi.
Anne Eylem Tok ve ABD vatandaşı oğlu Timur Cihantimur'un kaçış anları.
Yüksek lisans tezinde "Milletlerarası Ceza Hukuku'nda Adli Yardımlaşma" konusunu ele alan hukukçu Av. Dr. Candaş Gürol, anne-oğula çıkarılan kırmız bülten kararına ilişkin görüşlerini paylaştı.