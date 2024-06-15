Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de yakalandı! Acılı aile A Haber’e konuştu: Adalet yerini bulacak | İade süreci nasıl olacak?

İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan, bir kişinin de ölümüne neden olan 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok yakalandı.
Boston polisinden edinilen bilgiye göre, Timur Cihantimur ve Eylem Tok, Florida Güney bölgesi mahkemesinin 7 Mayıs tarihli tutuklama kararı uyarınca bugün yerel saatle 09.30 sıralarında Boston şehrinde kaldıkları eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. T.C. ve annesi Boston Federal Mahkemesi'ne sevk edildi.
BAKAN TUNÇ DUYURDU
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" dedi.
Reutors'ın haberine göre; Tok'un gözaltına alındığı sırada nakit olarak 5 bin dolar taşıdığını öğrenildi.
Haberde anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan bir özel okulu da gezdikleri belirtildi.
KÜBA'YA MI KAÇACAKLARDI?
Mahkeme belgelerine dayandırılan haberde; "Türk yetkililerin Tok ve Cihantimur'un sahte pasaport ile Küba'ya kaçabileceğini değerlendirdiği" ifade edildi.
"FIRSAT VERİLİRSE KAÇABİLİRLER"
Davaya bakan hakim Donald Cabell, savcıların mahkemeye "anne ve oğlun fırsat verildiğinde tekrar firar edebilecek imkanlara sahip olduğuna" dair savunma yapmasının ardından salı günü için bir duruşma kararı aldı.
Boston'daki duruşmada Tok ve Cihantimur'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili karar verilene kadar tutuklu kalıp kalmayacakları belli olacak.
Tok'un avukatı Brendan Kelley müvekkilini "iade edilmeyecek bir şey nedeniyle gözaltında tuttuklarını" savundu.
İADE SÜRECİ NASIL OLACAK?
AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu'nun açıklamaların yer alan satır başları:
Bu konu ile ilgili uzun zamandır bir ses çıkmıyordu. Birden Adalet Bakanlığı bu bilgiyi paylaştı. Bizim elimize bilgi hem Eylem Tok ve Cihantimur Tok New York'ta görüntülenmişlerdi. Ancak bizim edindiğimiz bilgiye göre yakalama burada gerçekleşmemiş.