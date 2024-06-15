Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de yakalandı! Acılı aile A Haber’e konuştu: Adalet yerini bulacak | İade süreci nasıl olacak?





Uluslararası Hukuk Uzmanı Filiz Değer'in açıklamalarında yer alan satır başları: İşlediği suçun iade açısından siyasi olmaması önemli. 1980 yılında Amerika ve Türkiye arasında suçluların geri iadesi anlaşması var. Bu ikili bir anlaşma. Bu ikili anlaşma dolayısıyla suçluların geri iadesi talep edilebiliyor. Ancak bu talebin karşılanma zorunluluğu ile alakalı olarak ABD kendi vatandaşını teslim etmeyebilir. Anlaşmanın dördüncü maddesine göre ise taraflar kendi vatandaşlarını iade etmek zorunda değiller. Çünkü kanuna göre iade gerçekleşmezse 'ABD bunu neden iade etmiyor' diyemeyeceğiz.





Ancak bunun da yolu açık, ABD yetkili organları geri de iade edebilir. Yetkili makamların bu konuda geri iade işlemi yapma yetkisi var. Bunun da siyasi olmaması, iade sürecinin yolunu daha da çok açıyor. Anne Eylem Tok'ta durum daha da kolay. Eylem Tok kendi vatandaşları olmadığı için iade sürecinin önü daha da çok açık.





ACILI AİLE A HABER'E KONUŞTU: YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ



Öte yandan Eylem Tok ve oğlunun yakalanma haberi sonrası Oğuz Murat Aci'nın acılı ailesi A Haber ekranlarına konuştu. Acılı 'Aci' ailesi A Haber'e konuştu!



Baba Özer Aci: Tutuklanacaklar, yargılanacaklar. Tek değiliz yalnız değiliz sizler varsınız. Acımızı acısı olarak paylaşan birçok insan var. Haberi alınca sevindik, yüreğimize su serpildi yani ağladık gözyaşı döktük. Ben her an her dakika takipteydim takibe de devam ediyordum. Yüreğimizde bir yük vardı, artık kalktı. Her an her dakika takip ediyordum. Emin onlar bir gözü arkada dolaştılar. 3,5 ay dışarı çıkmamak için çaba gösterdiler, basından kaçalım diye çaba gösterdiler. ABD'deki basına 200 bin dolar para dağıtıldığını duydum. Fakat ne denli doğru bilmiyorum. Şunu hiç düşenemediler bizim hakkımızda kırmızı bülten çıkarılır, biz yakalanırız hiç ihtimal vermediler. Hep bir plan üzerinde hareket ettiler ve yakalandılar. Çok kısa zaman içerisinde yakalanacaklarına inanıyordum.





Anne Pervin Aci: Her şey için teşekkür ederim. Acım çok büyük bu acı tarif edilmez ama bir yük vardı, bu yük kalktı. Şimdi mecbur teslim olacak. Mahkemede güzel bir ceza almasını istiyorum. Benim oğlum mezarda onun oğlunun da cezaevinden çıkmamasını istiyorum. Anne de katil. O akşam ambulansı arasaydı benim oğlum belki de yaşayacaktı. Beraber ağlasaydı benimle ne olacaktı o çocuktu deyip geçecektik. Ama o katil oldu, evladının da katili oldu.