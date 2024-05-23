Son dakika: Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!

ANNE VE OĞLU İÇİN 2 AYRI SÜREÇ İŞLENECEK

Toplumda oluşan hassasiyet ve sürecin bir an önce tamamlanması için 60 günlük yasal süre beklenmedi ve belgeler 1 hafta-10 gün içinde ABD Adalet Bakanlığına iletildi. Kazayı yapan 17 yaşındaki sürücünün ABD vatandaşı olması sebebiyle anne ve oğlu için 2 ayrı süreç işleyecek.

KIRMIZI BÜLTEN NEDİR?

'Kırmızı Bülten', bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği'nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir.

'Difüzyon Mesajı' ise kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN