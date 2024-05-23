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Son dakika: Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!

Son dakika haberleri... Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 10:24 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 10:34
Son dakika: Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü meydana gelen trafik kazasında arkadaşlarıyla ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Aci'ya çarpan ve ölümüne neden Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçtı.

Önce Mısır'a oradan ABD'ye geçen Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında ise yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan kazanın sürücüsü firari Timur Cihantimur ve olay sonrası onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

ANNE VE OĞLU İÇİN 2 AYRI SÜREÇ İŞLENECEK
Toplumda oluşan hassasiyet ve sürecin bir an önce tamamlanması için 60 günlük yasal süre beklenmedi ve belgeler 1 hafta-10 gün içinde ABD Adalet Bakanlığına iletildi. Kazayı yapan 17 yaşındaki sürücünün ABD vatandaşı olması sebebiyle anne ve oğlu için 2 ayrı süreç işleyecek.

KIRMIZI BÜLTEN NEDİR?
'Kırmızı Bülten', bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği'nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir.

'Difüzyon Mesajı' ise kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır.

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